Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu. Został zapytany m.in. czy ustalono już, co w praktyce oznacza zapowiedź wysłania dodatkowych 5 tys. żołnierzy do Polski.

Brak szczegółów ws. dodatkowych żołnierzy USA. "Prezydent wyraził intencję"

Pytany, czy ma już wypracowane szczegóły zapowiedzi prezydenta o skierowaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA, ambasador odparł, że nie.

- Te wszystkie rozmowy prowadzimy z sojusznikami. Sekretarz (obrony USA - red.) Hegseth mówił o sześciomiesięcznym przeglądzie. To wszystko jest częścią tego procesu. Nie mam dziś nic nowego do ogłoszenia. A gdybym wiedział, to bym wam nie powiedział - stwierdził Whitaker.

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Dopytywany dalej, ambasador zapewnił jednak, że słowa prezydenta Trumpa będą realizowane.

- Prezydent wyraził intencję, ale jak i kiedy, te szczegóły to z pewnością nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu - dodał.

Pytany, czy w obliczu "głębokiego rozczarowania" prezydenta niektórymi sojusznikami z NATO Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski oraz państw bałtyckich, ambasador odpowiedział twierdząco. - Słyszeliście go dziś. Prezydent wielokrotnie mówił, że co do tych, którzy inwestują we własną obronę, jak Polska, sojusznicy bałtyccy, Niemcy i inni - nie ma żadnych wątpliwości- powiedział.

Zaangażowanie USA w NATO. "Odstraszamy i bronimy"

Whitaker dodał, że Waszyngton oczekuje, by wszyscy sojusznicy "wyrównali" poziom wydatków obronnych z USA. - Codziennie, pracując w NATO zapewniam, że odstraszamy i bronimy każdego cala sojuszniczego terytorium - dodał.

Pytany, czy takie kraje jak Litwa mogą być pewne, że amerykańskie wojska tam pozostaną, ambasador odpowiedział, że Waszyngton ma wspaniałe relacje z Litwą.

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- Stany Zjednoczone nie podejmują żadnych pochopnych ruchów. Po prostu kontynuujemy ocenę zagrożeń i upewniamy się, że my i nasi sojusznicy jesteśmy w pozycji do obrony i odstraszania - zapewnił.

Donald Trump w maju ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Prezydent USA argumentował swoją decyzję kwestią zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego oraz dobrą relacją z głową państwa polskiego. Trump nie ujawnił żadnych szczegółów.

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jp / polsatnews.pl / PAP