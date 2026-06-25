Nożownik zaatakował personel szpitala. Sprawca w rękach policji

Polska

Doszło do ataku nożownika w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik miał zaatakować ostrym narzędziem pacjentów oraz personel medyczny. Śląska policja przekazała Polsat News, że sprawca ranił co najmniej jedną osobę. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Widok na dwa puste łóżka szpitalne w jasnym pokoju medycznym z oknami.
Facebook/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował pacjentów i personel medyczny w Jastrzębiu-Zdrój/Zdj. ilustracyjne

Zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju służby otrzymały krótko po godzinie 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.

 

Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

 

Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zaatakował personel szpitala. Sprawca w rękach policji

 

"Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - przekazała śląska policja w mediach społecznościowych.

 

Jak dodano, sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.

 

ZOBACZ: Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb

 

"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - zaznaczono. 

WIDEO: Odbijał się od zaparkowanych aut. Nagranie ze Szczecina obiegło sieć
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKJASTRZĘBIE-ZDRÓJNOŻOWNIKPOGOTOWIEPOLICJAPOLSKAPOMOCSŁUŻBYSZPITAL

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 