Zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju służby otrzymały krótko po godzinie 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.

Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zaatakował personel szpitala. Sprawca w rękach policji

"Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - przekazała śląska policja w mediach społecznościowych.

Jak dodano, sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.

ZOBACZ: Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb

"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - zaznaczono.