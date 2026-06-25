Nożownik zaatakował personel szpitala. Sprawca w rękach policji
Doszło do ataku nożownika w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik miał zaatakować ostrym narzędziem pacjentów oraz personel medyczny. Śląska policja przekazała Polsat News, że sprawca ranił co najmniej jedną osobę. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony przez funkcjonariuszy.
Zgłoszenie o ataku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju służby otrzymały krótko po godzinie 18. Napastnik miał zaatakować jedną z osób z personelu szpitala.
Śląska policja przekazała Polsat News, że ranna jest co najmniej jedna osoba. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany.
Jastrzębie-Zdrój. Nożownik zaatakował personel szpitala. Sprawca w rękach policji
"Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem" - przekazała śląska policja w mediach społecznościowych.
Jak dodano, sprawca został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.
ZOBACZ: Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb
"Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia" - zaznaczono.Czytaj więcej