Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski w wywiadzie dla Kanału Zero zarzucił stołecznej placówce, że narażano w niej pacjentów na utratę życia. Szpitalny Oddział Ratunkowy w tym szpitalu koordynowany był przez lekarza Dawida Kacprzyka, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus.

Jego pełnomocnik Jacek Dubois w czwartkowej rozmowie z radiem TOK FM powiedział, że oskarżenia pod adresem jego klienta są "nieprawdziwe" oraz "zniesławiające". - Pan Jędrzejewski musi się w tej chwili liczyć z procesem karnym, który zostanie mu wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji - zapowiedział Dubois.

- Oczywiście to, co mówi pan Jędrzejewski, jest czymś irracjonalnym. Zarzuca mojemu klientowi spowodowanie śmierci w zdarzeniach, w których sam nie uczestniczył i których nie widział. Mamy więc do czynienia z jakimś absurdem - stwierdził prawnik.

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Jego zdaniem "mamy do czynienia z niespotykaną sytuacją, kiedy osoba, która sama została zwolniona w związku z publicznymi nadużyciami, próbuje w tej chwili zmienić obraz tej sprawy i poprzez sformułowanie fałszywych oskarżeń stać się jakąś gwiazdą medialną". - I rozpocząć na nowo karierę, która została ograniczona z powodu jej zachowań w szpitalu - uzupełnił Dubois.

"Mamy do czynienia z jakimś absurdem". Pełnomocnik Kacprzyka zabrał głos

Prawnik odniósł się także do sprawy przesłuchania Jędrzejewskiego. - Kiedy świadek może odmówić odpowiedzi? Wtedy, gdy odpowiedź mogłaby narazić go na odpowiedzialność karną - stwierdził, uściślając, że Jędrzejewski zarzuca jego klientowi "spowodowanie śmierci w zdarzeniach, w których sam nie uczestniczył i których nie widział". - Mamy więc do czynienia z jakimś absurdem - skwitował.

Przekonywał także, że oskarżenia są efektem osobistego sporu pomiędzy Jędrzejewskim a Kacprzykiem, a były ordynator chirurgii z zemsty rozpętał burzę medialną. - Między panem Kacprzykiem a panem Jędrzejewskim od dawna był konflikt (...). SOR potrzebował wielokrotnie pomocy i proszono ordynatora chirurgii o pomoc. Konflikt eskaluje, szpital składa doniesienie do prokuratury. W efekcie tego konfliktu pan Jędrzejewski zostaje zwolniony, to wszystko jest podłożem całej sytuacji - opisywał.

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Dubois stwierdził dodatkowo, że SOR miał wielokrotnie i bezskutecznie prosić Jędrzejewskiego o pomoc. - Zaczęły się skargi pacjentów i interwencje. Po kolejnym takim zdarzeniu dochodzi do sytuacji, kiedy pan Jędrzejewski używa wulgarnych słów wobec mojego klienta, dochodzi do ingerencji fizycznej, a szpital składa doniesienie do prokuratury o atak na lekarza - opisał prawnik.

Afera w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii oskarża Kacprzyka

Jędrzejewski pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie w tym samym czasie, gdy koordynatorem SOR-u był Kacprzyk. W jego ocenie na szpitalnym oddziale miało o dochodzić do wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało skutkować śmiercią pacjentów.

Za nieprawidłowości Jędrzejewski obwinił on Kacprzyka, wprost twierdząc, że były koordynator SOR-u wielokrotnie popełniał błędy lekarskie. Kacprzyk miał rzekomo również fałszować dokumentację medyczną w celu ukrycia uchybień.

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Sprawą zajęły się służby. W środę Jędrzejewski był przesłuchiwany w prokuraturze, jednak odmówił udzielenia odpowiedzi na zadane mu pytania. - Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.

Waldemar Żurek o aferze w Szpitalu Południowym. Zapowiada kroki

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Waldemar Żurek, przekazał, że na nowo analizowane są wszystkie sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, jakie toczyły się od 2023 roku. - Łącznie mamy 32 postępowania - mówił minister, precyzując, że dotyczą one zarówno działalności medycznej szpitala, jak i spraw dotyczących gróźb czy też przywłaszczenia.

Żurek powiedział, że postępowań w sprawie zgonów na przestrzeni ostatnich lat było 12. - W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu - poinformował.

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- Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było pięć spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W czterech przypadkach zostały już zakończone. Trzy sprawy to były odmowy wszczęcia, jedno umorzenie i jedna sprawa nadal jest na biegu - wskazał Żurek, zapowiadając, że umorzone sprawy również zostaną sprawdzone przez prokuraturę.

Dawid Kacprzyk zarabiał krocie. Chciał oddać część pieniędzy, pojawił się problem

Szpital Południowy w Warszawie znalazł się w ogniu krytyki, kiedy okazało się, że pracujący w nim młody lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. 28-latek pełnił w szpitalu funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mimo że nie miał jeszcze specjalizacji.

Jak się później okazało, Kacprzyk, który był również radnym warszawskiej dzielnicy Ursus i działaczem Koalicji Obywatelskiej, nie stawiał się na części dyżurów, za które pobierał wynagrodzenie. Zdarzało się, że w czasie, kiedy powinien być na oddziale, w rzeczywistości występował w telewizji albo brał udział w spotkaniach politycznych.

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Pojawiły się też informacje, że w czasie, gdy Kacprzyk pracował w Szpitalu Południowym, politycy związani z Koalicją Obywatelską byli przyjmowani poza kolejką i w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, określanym przez media mianem saloniku VIP. Ostatecznie placówka rozwiązała wszystkie umowy z młodym lekarzem. 28-latek zrezygnował także z mandatu radnego. Kacprzyk próbował też zwrócić szpitalowi ponad pół miliona złotych, jednak środki wróciły na jego konto.

- Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala. To działanie w żaden sposób nie budzi naszej wątpliwości. Natomiast oczywiście przypatrujemy się wszelkim dotychczas ustalonym szczegółom i analizujemy je pod kątem określonych przepisów - przekazał na konferencji prasowej prok. Skiba.