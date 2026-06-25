Ostrzeżenia II stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 12:00 i wygasną w sobotę o godz. 10:00. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował jednak, że temperatura maksymalna przekraczająca 30 st. C utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Niewykluczone, że w kolejnych dniach pojawią się nowe ostrzeżenia.

IMGW ostrzega przed upałami. Alerty dla 13 województw

Alerty wydano łącznie dla 13 województw. Wysokich temperatur można spodziewać się w województwach: lubuskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz lubelskim. Ostrzeżenia będą obowiązywać również w wybranych powiatach na terenie województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak prognozuje IMGW, w czwartek na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się małego lub umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie na wschodzie kraju chmur będzie więcej.

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Temperatura maksymalna od 24 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 st. C w centrum i na południowym wschodzie do 34 st. C lokalnie na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie miejscami termometry wskażą 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami północny.

Noc z czwartku na piątek zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna od 14 st. C miejscami na północy, północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat oraz 16 st. C, 18 st. C na przeważającym obszarze kraju do 20 st. C lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Prognozowany jest wiatr słaby, zmienny.

Upały nie odpuszczą. Prognoza pogody na piątek

Słonecznie będzie także w piątek. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 30 do 33 st. C. Chłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, na Pomorzu oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą do 27 st. C. Najniższych wskazań możemy spodziewać się nad morzem. Tam temperatura maksymalna wyniesie około 20 st. C.

W piątek wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie kraju miejscami porywisty, północny i północno-zachodni.

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W noc z piątku na sobotę bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 16 do 19 st. C. W rejonach podgórskich Karpat miejscami będzie to 12-14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.