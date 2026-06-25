Afrykańskie upały, które obecnie utrzymują się w południowej i zachodniej Europie, niedługo przesuną się w naszą stronę. Koniec tygodnia przyniesie temperatury, jakich w Polsce od dawna nie notowano. Możliwe będzie nawet około 40 st. C - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czeka nas jednak znacznie więcej wyzwań pogodowych.

Goręcej będzie z każdym kolejnym dniem. Wiemy, kiedy nastąpi apogeum

Robi się coraz cieplej, i to w całym kraju. W czwartek na najcieplejszym zachodzie zanotujemy 34 st. C. To jednak tylko początek upalnej fali. Kolejne dni przyniosą temperatury bardziej typowe dla północnej Afryki niż centralnej Europy.

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W weekend i na początku przyszłego tygodnia nastąpi apogeum gorąca. Upał szczelnie wypełni nasz kraj: w sobotę nawet na najchłodniejszej Suwalszczyźnie i kotlinach karpackich zanotujemy do 28-29 st. C. W reszcie Polski upał wyniesie od 32 do 35, a możliwe że na zachodzie miejscami nawet do około 38 st. C.

IMGW Weekend oraz początek przyszłego tygodnia mogą być najgorętszym okresem w całej historii polskich pomiarów

Pierwsza połowa weekendu upłynie jeszcze od znakiem słonecznej i spokojnej aury, ale taka sytuacja nie utrzyma się długo. Sam koniec tygodnia zapowiada się znacznie gorzej: upał jeszcze się nasili, a dodatkowo do naszego kraju wrócą bardzo niebezpieczne burze.

Upały bliskie rekordu. Pogoda na skraju załamania

Pogoda w niedzielę będzie groźna pod każdym względem. Tego dnia upał osiągnie wartości nienotowane od dekad. Na zachodzie termometry mogą pokazać do 39 st. C, jednak istnieje realna możliwość, że lokalnie zanotujemy upał na poziomie około 40, a nawet 41 st. C.

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Jeśli do tego dojdzie, to pojawi się realna szansa na pobicie dotychczasowego rekordu gorąca, pochodzącego sprzed ponad stu lat. Obecnie najcieplejszym dniem oficjalnie jest 29 lipca 1921 roku, kiedy w Prószkowie pod Opolem zanotowano 40,2 st. C. Możliwe, że w weekend będziemy mieli nowego "rekordzistę".

WXCHARTS Niedziela może się okazać najgorętszym dniem od początku roku

Chociaż niedziela będzie wyjątkowo upalna, nie oznacza to, że jednocześnie spokojna. Właśnie wtedy w Polsce zaczną się tworzyć również niebezpieczne burze. Zachmurzenie stopniowo wzrośnie i najpierw pojawią się deszcze, a potem na zachodzie i północy również zagrzmi.

Burze przyniosą lokalne ulewy oraz niebezpieczne porywy wiatru, osiągające 75 km/h.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu tych niebezpiecznych zjawisk mogą się pojawić na północy i w centrum kraju - wynika z prognozy zagrożeń Instytutu.

IMGW W niedzielę najsilniejsze burze mogą wystąpić na północy i w centrum

Na uspokojenie w kolejnych dniach nie ma większych szans.

Stworzy się duszna i parna atmosfera. Burze w cieniu potężnych upałów

Takie bardzo niebezpieczne połączenie ekstremalnego upału z silnymi burzami powtórzy się w poniedziałek. Będzie to pochmurny i deszczowy dzień w wielu miejscach.

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Burze, głównie na północy i zachodzie, przyniosą silniejsze opady deszczu, a lokalnie również gradu oraz wichury. Możliwe będą podmuchy wiatru do 80 km/h. Tak silne wichury mogą łamać słabe drzewa lub gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.

WXCHARTS Na początku przyszłego tygodnia do naszego kraju wkroczą fronty atmosferyczne z deszczem, burzami i wichurami w wielu miejscach

Mimo wszystko wciąż w całej Polsce będzie bardzo gorąco: do 32-36 st. C w centrum i na południowym wschodzie, jednak lokalnie w centrum znowu temperatura może podskoczyć do około 40 st. C.

WXCHARTS Także w poniedziałek miejscami możliwe będą temperatury na poziomie 40 st. C

Z powodu dużej wilgotności oraz bardzo wysokich temperatur trzeba się przygotować na nieprzyjemne, duszne i parne warunki w wielu miejscach.

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Mieszanka burz z upałami potrwa przez kolejne dni, choć temperatury nieco spadną. Wciąż w wielu regionach przekroczą poziom 30 st. C, jednak tym razem nie zbliżą się już do granicy 40 st. C.

IMGW Z czasem nad Polskę nadciągną silniejsze opady deszczu oraz niebezpieczne burze

Upalnie będzie do połowy przyszłego tygodnia, za to deszcze i burze potrwają zapewne dłużej. Na dokładniejsze prognozy dla późniejszego okresu trzeba będzie jeszcze poczekać.