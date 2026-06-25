O spotkaniu Alaksandr Łukaszenka mówił w środę podczas rozmowy z gubernatorem obwodu moskiewskiego Andriejem Worobiowem. Jak relacjonuje państwowa agencja BiełTA, białoruski przywódca miał zwrócić się do delegacji z prośbą o przekazanie jego stanowiska Wołodymyrowi Zełenskiemu.

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- Powiedziałem im wprost: przekażcie swojemu prezydentowi, że jeśli myśli, iż można tak z nami rozmawiać i jeszcze wciągnąć nas w wojnę, powinien rozumieć, że charakter wojny natychmiast się zmieni. To będzie zupełnie inna wojna - stwierdził Łukaszenka.

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Według jego relacji strona ukraińska miała przekazać odpowiedź, że prezydent Zełenski i jego współpracownicy rozumieją to stanowisko. Łukaszenka podkreślał przy tym potrzebę rozmów i zawarcia porozumienia.

- Trzeba się dogadywać, i to w sposób zasadniczy. Nie trzeba się gorączkować, krzyczeć ani próbować, mówiąc po rosyjsku, uderzać w twarz. Rozmawiajmy po ludzku - powiedział.

Białoruski przywódca przekonywał, że jego kraj nie chce zostać bezpośrednio włączony do wojny. Wspomniał także o rozmowach z Władimirem Putinem na temat ewentualnego udziału Białorusi w działaniach zbrojnych.

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- Jak mamy tu walczyć przeciwko Ukraińcom, skoro po tamtej stronie są głównie wojska obrony terytorialnej? Mamy strzelać do operatorów maszyn, mleczarek i robotników, którzy nie chcą walczyć z Białorusinami? My również nie chcemy walczyć z Ukraińcami - mówił.

Jednocześnie Łukaszenka zapewnił, że Białoruś pozostanie blisko Rosji. - Nasza pozycja jest pokojowa. Ale w każdej sytuacji będziemy obok Rosji - zadeklarował.

W dalszej części wypowiedzi przekonywał, że Mińsk nie chce konfrontacji, ale oczekuje gwarancji bezpieczeństwa. Mówił też o ryzyku związanym z ewentualnym "wejściem Zachodu" do regionu i ponownie podkreślał, że Białoruś uważa się za "pierwszą linię" rosyjskiej przestrzeni bezpieczeństwa.

- Pokój i tylko pokój. Ale z pełną gwarancją, że nie będą z nami igrać i że po raz kolejny nie uda im się nas oszukać - oświadczył Łukaszenka.

Łukaszenka twierdzi, że rozmawiał z delagacją Zełenskiego. Kijów nie potwierdza

Strona ukraińska nie potwierdziła dotąd informacji o spotkaniu przedstawicieli Wołodymyra Zełenskiego z Alaksandrem Łukaszenką. Białoruski przywódca nie ujawnił, kto miał uczestniczyć w rozmowach ani kiedy dokładnie do nich doszło.

Mińsk udokumentował oficjalnie spotkanie z Worobiowem, ale nie przedstawił materiału wizualnego, ani daty rozmów z osobami, które Łukaszenka określił jako "przedstawicieli Zełenskiego".

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Wypowiedź pojawiła się kilka dni po ultimatum, jakie Zełenski skierował do Mińska w sprawie urządzeń, które według Kijowa mają być wykorzystywane do wspierania rosyjskich ataków dronowych.