Katastrofa awionetki w Warszawie. Nie żyją dwie osoby

Awionetka próbowała wylądować, lecz nie zdołała dolecieć do lotniska. Jak ustalił Polsat News, maszyna rozbiła się w pobliżu ośrodka szkolenia kierowców przy ulicy Powstańców Śląskich 127 na warszawskim Bemowie. - Rozbiła się awionetka, samolot stanął w płomieniach - przekazał Interii dyżurny KM PSP w Warszawie. Służby otrzymały zgłoszenie po godz. 13.

Bemowo. Katastrofa awionetki, na pokładzie dwie osoby

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej. Służby wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby - obie zginęły, a ponadto obrażeń doznała jedna osoba postronna, przebywająca na placu manewrowym.

Warszawa w Pigułce

- Prowadzimy działania gaśnicze, są podawane dwa prądy piany i zabezpieczamy miejsce. Na ten moment, nie jestem w stanie powiedzieć, jak doszło do tego zdarzenia - przekazał brygadier Przemysław Girgiel w rozmowie z Polsat News.

Lotnisko w Bemowie. Eksperci o warunkach lądowania

Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy, na antenie Polsat News tłumaczył, że na lotnisko w Bemowie można podejść z dwóch stron, ale obie są przystosowane do bezpiecznego lądowania maszyn. Jak dodał, ruch na lotnisku bywa spory, jednak kontrola i dostępność środków ratunkowych są na to przygotowane.

- Trudno w tej chwili dywagować, co się stało, poza tym, że warunki, jakie panują dzisiaj - wysoka temperatura - mogą nie sprzyjać małym samolotom. W takiej temperaturze może wydarzyć się wszystko, łącznie z jej wpływem na pilota - powiedział publicysta.

ZOBACZ: Tragiczny bilans utonięć. Policja podała nowe dane

Zdaniem Białoszewskiego ogólne warunki pogodowe były dobre, nie licząc upałów. Ekspert podkreślił jednak, że nie stawia tezy w sprawie tego zdarzenia, ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych.

Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński zwrócił uwagę, że w sprawie ważne będzie poznanie modelu awionetki. - Rejestrator pracy silnika przede wszystkim (trzeba sprawdzić - red.). Będą zbadane resztki paliwa, które były w tym samolocie. (…) Dalej będzie sprawdzana dokumentacja techniczna, czyli ten element zdatności do lotu. (…) Tak że tutaj jest duża szansa na udokumentowanie technicznych aspektów, które mogły mieć wpływ na tę katastrofę - wyjaśnił.