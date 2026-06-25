Kaczyński zwróci ukraiński order. Nazywa mera Lwowa "banderowcem"

Na czwartkowej konferencji Jarosław Kaczyński został zapytany, czy trzyma kciuki za polskie firmy, które na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku mają podpisywać umowy.



- Na tej konferencji jest mer Lwowa. Już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonane już prace - odparł prezes PiS.

Jego zdaniem "sama obecność" Andrija Sadowego jest "demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać". - Nie warto mieć złudzeń - uznał.

Następnie Kaczyński - choć przyznał, że nie zamierzał tego mówić - zapowiedział, iż zwróci przyznany mu przez Ukrainę Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy. - To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to akt lojalności wobec naszego prezydenta - wyjaśnił.

Prezes PiS przyznał, że sam apelował o nieskalowanie konfliktu z Kijowem. - Tylko ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę. Przez tych prezydentów (Ukrainy - red.) - powiedział.

Mówił, że UPA dokonywała "niezwykle bestialskich, nawet na tle Niemców, mordów". - W sposób zaplanowany, żeby było jasne. (...) Nie może to być traktowane, jako coś w sferze niebytu - dodał. Jego zdaniem Ukraina powinna przyznać się do winy, przeprosić i umożliwić pochówek wszystkich ofiar. - I to są nasze warunki. One naprawdę nie są daleko idące - wyjaśnił.

Wkrótce więcej informacji.