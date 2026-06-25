Grupa hakerów zatrzymana. Polska policję wsparli agenci FBI

Polska

Grupa hakerów została zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działających razem z agentami FBI i HSI. Zatrzymani mieli włamywać się do systemów teleinformatycznych, a następnie m.in. przejmować numery telefonów i adresy mailowe w celu prania pieniędzy - ponad kilkudziesięciu milionów złotych.

FBI
Zdj. ilustracyjne. Hakerzy zostali zatrzymani - w działaniach brali udział agenci FBI

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie. Policja poinformowała, że w działaniach operacyjnych z policjantami z CBZC czynny udział wzięli agenci amerykańskich służb federalnych: FBI oraz HSI

 

Śledczy ustalili, że hakerzy dokonywali celowych przełamań zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Dzięki wykorzystaniu "specjalistycznego oprogramowania oraz socjotechniki" uzyskiwali dostęp do skrzynek pocztowych pracowników oraz informatycznej infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi.

Grupa hakerów zatrzymana. Prali pieniądze po przejmowaniu kryptowalut

Umożliwiało im to nielegalne klonowanie i przejmowanie numerów telefonów pokrzywdzonych za pomocą ataków "SIM swap", czyli duplikowaniu kart SIM, przez co karta właściciela przestawała działać. Przestępcy dzięki temu mogli m.in. wykorzystywać dostępy do maili i SMS-ów, które posłużyły do przejmowania kont m.in. na giełdach kryptowalut.

 

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Hakerzy przejmowali zgromadzone kryptoaktywa, które po kradzieży wprowadzali do legalnego obrotu. Piorąc pieniądze wykorzystywali liczne osobiste rachunki bankowe w kraju i za granicą, międzynarodowe platformy płatnicze oraz wielowalutowe portfele cyfrowe. Mieli w ten sposób zalegalizować ponad kilkadziesiąt milionów złotych.

 

Usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania pieniędzy. Grozi im nawet 25 lat pozbawienia wolności. Polska policja twierdzi, że byli to "kluczowi członkowie procederu" - wszyscy zostali tymczasowo aresztowani

 

Zdaniem służb sprawa ma charakter rozwojowy. "Z uwagi na dobro prowadzonych czynności oraz międzynarodowy komponent śledztwa, szczegółowe informacje dotyczące celów ataków oraz zabezpieczonych rachunków nie będą na tym etapie ujawniane" - przekazano w komunikacie.

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Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
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