Z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe władze Chociebuża i Erfurtu zakazały tymczasowo wnoszenia i zapalania zniczy na cmentarzach, prosząc mieszkańców o wyrozumiałość i rozważenie innych form upamiętnienia zmarłych - podał w czwartek portal tagesschau.

Związki piłki nożnej w kilku regionach Niemiec, m.in. w Bawarii i Berlinie, odwołały lub przełożyły dużą część meczów planowanych na najbliższą sobotę i niedzielę. To wtedy w wielu miejscach w kraju temperatura w ciągu dnia ma oscylować wokół 40 st. Celsjusza.

Berliński Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że rozegrane zostaną tylko mecze wciąż istotne dla rozstrzygnięcia awansów, spadków i mistrzostwa. Z kolei Bawarski Związek Piłki Nożnej (BFV) odwołał spotkania na szerszą skalę. Jego decyzja objęła w całym regionie niemal 4,4 tys. meczów juniorek i juniorów.

Fala upałów w Niemczech. Zakaz zapalania zniczy na cmentarzach, odwołane mecze

Również poza piłką nożną odwoływane są zawody. Krajowy Związek Sportowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego przełożył na późniejszy termin młodzieżowe igrzyska sportowe w Neubrandenburgu, w których miało wziąć udział 2,2 tys. uczestników.

Z powodu wysokich temperatur Poczdam skrócił godziny obsługi w części urzędu miasta.

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Skutki upału widać też na rzekach. Jak podał portal tagesschau, Łaba notuje z dnia na dzień coraz niższy poziom. W Dreźnie poziom wody w rzece spadł w czwartek popołudniu do zaledwie 64 cm, przez co ograniczono ruch statków.

Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia ma w wielu miejscach kraju oscylować wokół 40 st. Celsjusza. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu temperatury w historii kraju, który wynosi 39,6 stopnia.