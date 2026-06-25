Donald Tusk powitał premier Ukrainy. "Czuj się jak u siebie w domu"

Rozpoczęła się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie. Wydarzenie w Gdańsku potrwa do piątku. Ukraińską delegację reprezentuje premier Julija Swyrydenko. - Julijo, czuj się jak u siebie w domu - powitał ją premier Donald Tusk.

Konferencja o Ukrainie w Gdańsku. "Nasze plany odbudowy to nie jest miraż"

Tusk podczas przemówienia inauguracyjnego wyjaśnił, że wybór Gdańska na miejsce konferencji ma wymiar symboliczny, ponieważ to w nim rozlegały się - jak mówił - pierwsze strzały podczas II wojny światowej. Zauważył, że miasto zdołało jednak się odbudować.

- Ten wielki wysiłek czeka też Ukrainę. Wszyscy, jak tu jesteśmy, ale też w całej Polsce, Ukrainie i Europie, wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż - zaznaczył.

Premier odwołał się też do wartości, jakie sprzyjają odbudowie państwa po wojnie. Jak mówił, nie chodzi wyłącznie o wznoszenie budynków, elektrowni czy tworzenie szkół. - Odbudowa to także to, co w nas. Ukraina, i słusznie, chce być częścią zjednoczonej Europy - stwierdził.

Tusk: Mam dzisiaj ten przywilej mówić to, co czuję

- Zawsze warunkiem zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność do pojednania. W Gdańsku zaczęła się wojna, która skłóciła wielkie narody Europy, wydawałoby się - na zawsze. Kto mógł pomyśleć, że po II wojnie światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy... że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólną przyszłość. (...) Pamiętajcie o tym - powiedział Tusk.

- Mówię to tu szczególnie, tak od serca. Jak widzicie, odłożyłem (napisane - red.) przemówienie. Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i myślę. Pamiętajcie wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julijo, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii - dodał.

Szef polskiego rządu podsumował, że będzie działał na rzecz wspólnej dobrej przyszłości. Podkreślił też, iż wierzy, że wszyscy "odnajdziemy się w tych trudnych czasach" i będziemy zdolni do pojednania.

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