W cieśninie Ormuz doszło do ataku Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na statek towarowy - przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch urzędników z USA. Miał to być statek pływający pod banderą Singapuru.

Według brytyjskiej agencji bezpieczeństwa morskiego UKMTO do zdarzenia doszło w pobliżu wybrzeża Omanu - kilka godzin po tym, gdy Irańczycy ostrzegli załogi statków, aby nie korzystały z tras, które nie zostały przez nich zatwierdzone.

"Statek towarowy został trafiony w prawą burtę pociskiem o nieznanym pochodzeniu, co spowodowało uszkodzenie mostka. Kapitan nie zgłosił żadnych ofiar ani szkód środowiskowych" - napisała UKMTO w komunikacie.

Atak w cieśninie Ormuz. Media: Iran uderzył na statek towarowy

Czwartkowy incydent jest próbą dla porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, którego cel stanowi zakończenie działań zbrojnych i ponowne otwarcie tego kluczowego szlaku wodnego - zauważył dziennik.

60-dniowe porozumienie zakłada, że Iran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów. Stany Zjednoczone w tym tygodniu zniosły sankcje na sprzedaż irańskiej ropy.

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Biały Dom nie odpowiedział jeszcze ws. tego ataku ani jego wpływu na porozumienie.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), która we wtorek rozpoczęła ewakuację statków z Zatoki Perskiej, poinformowała w czwartek o zawieszeniu tych działań do czasu wyjaśnienia sytuacji. W ramach jej programu statki mogą korzystać z dwóch tras przepływu – północnej, przez wody irańskie i południowej, przez "wody nadzorowane przez Sułtanat Omanu i Stany Zjednoczone".