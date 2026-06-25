Do ataku na Urząd Skarbowy Warszawa-Praga miało dojść w nocy. Z informacji opublikowanej przez Agatę Jagodzińską wynika, że budynek został obrzucany kamieniami.

Warszawa. Atak na Urząd Skarbowy. Szef MSWiA zabrał głos

"Pracownicy przekazali mi, że w oknach jest około ośmiu dużych dziur po uderzeniach, a szyba przy sali obsługi podatników została niemal całkowicie wybita" - przekazała na platformie X.

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Na miejscu działają służby. Komunikat w tej sprawie opublikował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"W Warszawie zaatakowano kamieniami budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Praga. Policja prowadzi w tej sprawie intensywne czynności. Podłoże tego typu aktów zaczyna być oczywiste... Sprawcy zostaną wykryci. Nie dopuścimy do anarchii i przemocy" - zapewnił.

Pracownicy mówią o "fali hejtu". "Boją się"

Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej napisała też, że według pracowników incydent "może mieć związek z falą hejtu, która wylała się na nas po sprawie pizzy z krewetkami". "Mówią też wprost, że się boją" - dodała.

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Jagodzińska stwierdziła, że nie pamięta drugiej takiej sytuacji na przestrzeni 24 lat swojej pracy w skarbówce. "Owszem, zdarzali się agresywni klienci czy pojedyncze przypadki uszkodzenia mienia, ale żeby ktoś obrzucał urząd skarbowy kamieniami - nigdy" - podsumowała.