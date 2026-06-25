Departament Obrony USA poinformował, że obowiązkowe szczepienia przeciw grypie zostaną wprowadzone we wszystkich rodzajach obozów szkoleniowych amerykańskiej armii. Co istotne, pod koniec kwietnia szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował, że taka forma zabezpieczenia przed chorobami będzie dobrowolna.

Ognisko grypy w bazie USA. Setki chorych rekrutów

Zmiana decyzji w Pentagonie następuje w czasie, gdy departament mierzy się z ogniskiem grypy, które wybuchło w ostatnich tygodniach na obozie szkoleniowym Sił Powietrznych USA w bazie Lackland. Źródła agencji AP przekonują jednak, że urzędnicy przymierzali się do przywrócenia obowiązkowych szczepień od początku czerwca, jeszcze zanim pojawiły się doniesienia o problemach na szkoleniu.

AP ustaliło, że tylko 40 proc. wszystkich rekrutów na obozie wojskowym w Lackland przyjęło dobrowolną szczepionkę. Skala problemu jest duża, ponieważ na szkolenie przybywa co tydzień 700 nowych rekrutów. Przyszli żołnierze są narażeni na wysoki stres, niewielką ilość snu i bliski kontakt ze sobą, co potęguje ryzyko chorób.

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Dr Arnold Monto, ekspert od grypy i wykładowca na Uniwersytecie Michigan, w rozmowie z dziennikarzami uspokoił, że nowe ognisko "nie jest szczególnie niepokojące", ale "konieczne jest szczepienie osób przebywających w grupach".

Obowiązkowe szczepienia w amerykańskim wojsku zniknęły, a teraz wracają

Szczepienia na grypę w armii USA przestały być obowiązkowe pod koniec kwietnia tego roku. Departament Obrony zniósł ten wymóg dla żołnierzy w czynnej służbie, rezerwistów oraz personelu cywilnego.

Hegseth powołał się na "autonomię medyczną" oraz wolność religijną żołnierzy. Pozwolił jednak kierownictwu wojskowemu na ubieganie się o wyjątek od nowych regulacji i przymuszenie personelu do przyjęcia szczepionek. Według informacji AP przedstawiciele armii wystąpili o taką zgodę, choć szczegóły nie zostały ujawnione.