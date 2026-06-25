Afera w Szpitalu Południowym. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy [OGLĄDAJ]

Polska

Na godz. 10:00 zwołano dwie sesje rady Warszawy. Radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają również informacji na temat Szpitala Południowego, który znalazł się w centrum afery związanej z podejrzewanymi nieprawidłowościami. Oglądaj na żywo.

PAP/Piotr Nowak
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi informacje o sytuacji w Szpitalu Południowym

Warszawscy radni rozpoczną od sesji absolutoryjnej, po czym odbędzie się sesja nadzwyczajna. Na obu z nich prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi informacje dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym. Ponadto na sesji absolutoryjnej przedstawiony zostanie raport o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

 

 

WIDEO: Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie. Posłowie ruszyli z pomocą
Patryk Idziak / Patryk Idziak/wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKARADA MIASTARAFAŁ TRZASKOWSKISESJASZPITAL POŁUDNIOWYWARSZAWA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 