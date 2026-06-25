Afera w Szpitalu Południowym. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy [OGLĄDAJ]

Na godz. 10:00 zwołano dwie sesje rady Warszawy. Radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają również informacji na temat Szpitala Południowego, który znalazł się w centrum afery związanej z podejrzewanymi nieprawidłowościami. Oglądaj na żywo.