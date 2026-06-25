Afera w Szpitalu Południowym. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy [OGLĄDAJ]
Polska
Na godz. 10:00 zwołano dwie sesje rady Warszawy. Radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wysłuchają również informacji na temat Szpitala Południowego, który znalazł się w centrum afery związanej z podejrzewanymi nieprawidłowościami. Oglądaj na żywo.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi informacje o sytuacji w Szpitalu Południowym
Warszawscy radni rozpoczną od sesji absolutoryjnej, po czym odbędzie się sesja nadzwyczajna. Na obu z nich prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi informacje dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym. Ponadto na sesji absolutoryjnej przedstawiony zostanie raport o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.
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