Izraelski minister obrony zapewnił, że działania armii Binjamina Netanjahu mają na celu chronić ludność północnego Izraela - dokładnie taką wersję miał przedstawić prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi premier Izraela. Zapytany, czy jego kraj przychyliłby się do ewentualnego polecenia Stanów Zjednoczonych, Kac odpowiedział wymijająco.

Izrael nie odpuszcza w sprawie Libanu. Negocjacje bez rezultatów

Jak dowiedziała się agencja Reutera, w Waszyngtonie od wtorku trwa piąta runda rozmów izraelsko-libańskich, której celem jest rozbrojenie Hezbollahu i wypracowanie porozumienia kończącego walki zbrojne w regionie. W ramach projektu "stref pilotażowych" izraelska armia miałaby przekazać siłom zbrojnym w Libanie kontrolę nad południową częścią kraju.

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Prezydent Libanu miał jednak odrzucić tę propozycję, podtrzymując wcześniejszy warunek całkowitego wycofania izraelskiej armii.

Od piątku między Izraelem a siłami Hezbollahu w Libanie obowiązuje nowy rozejm. Mimo zawieszenia broni media w Libanie poinformowały o kolejnych nalotach w okolicach miejscowości Nabatijja w południowej części kraju, w których zginęły dwie osoby.

Binjamin Netanjahu nie odda południowego Libanu? Złożył deklarację

W środę premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że mimo trwających rozmów pokojowych, Izrael tak czy siak nie wycofa się z południowego Libanu dopóki on będzie u władzy.

"Dopóki będę premierem, będziemy utrzymywać strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie" - powiedział dziennikowi "Haarec" izraelski premier. Zdaniem polityka ma to pomóc w zapobieganiu ewentualnym zagrożeniom na tym terytorium.

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Waszyngton i Teheran podpisały w zeszłym tygodniu memorandum o porozumieniu, którego celem jest osiągnięcie trwałego porozumienia na Bliskim Wschodzie po wojnie rozpoczętej 28 lutego nalotami sił Izraela i USA. Tuż po ogłoszeniu przez Biały Dom i pośredniczący w negocjacjach Pakistan podpisania tymczasowego porozumienia, premier Izraela stwierdził, że nie obejmuje ono konfliktu izraelsko-libańskiego.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie wskutek nalotów Izraela w Libanie zginęło ponad 4100 osób. Wojska zajęły również strefę bezpieczeństwa w południowej części kraju, wzdłuż granicy z Izraelem.