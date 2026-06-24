Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA" i jej dalsze konsekwencje w postaci m.in. postanowienia Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego doprowadziła do pogłębienia napięć na linii Kijów-Warszawa.

W związku z narastającym sporem historycznym pomiędzy sąsiednimi krajami, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) przeprowadził sondaż, w którym zbadał stosunek obywateli Ukrainy do wyjątkowo drażliwego tematu, który wywołał dyplomatyczną burzę.

Zapytali Ukraińców o spór historyczny z Polakami. Opublikowano wyniki sondażu

Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że "każdy kraj może mieć własne spojrzenie na historię i nie powinien ingerować w to, jak widzi ją inny kraj". Opcję tę wybrało 57 proc. respondentów biorących udział w badaniu.

Na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź: "oba kraje powinny dążyć do wspólnego spojrzenia na wspólną historię poprzez wzajemne kompromisy i we wspólnych komisjach historyków, a nie polityków", na którą zagłosowało 33 proc. badanych.

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Opcje konfrontacyjne wybrało niewielu ankietowanych. 4 proc. z nich stwierdziło, że "Polska powinna zmienić swoje stanowisko i zacząć przestrzegać ukraińskiej interpretacji wspólnej historii". 1 proc. pytanych oceniło natomiast, że "Ukraina powinna spełnić wszystkie wymagania Polski i ogólnie przestrzegać polskiej interpretacji wspólnej historii".

5 proc. respondentów nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

Podejście Ukraińców bez zmian. Chcą swobodnej interpretacji historii

Jak wskazuje KIIS, wyniki sondażu nie odbiegają od wcześniejszych badań dotyczących historycznych sporów Polaków i Ukraińców przeprowadzanych w 2023 r. Również wtedy 55 proc. ankietowanych stwierdziło, że Kijów nie powinien koordynować polityki historycznej z Warszawą.

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Instytut tłumaczy, że większość Ukraińców twardo stoi na stanowisku nieingerencji we wzajemne interpretacje historyczne. Obywatele kraje naszego wschodniego sąsiada uważają, że Ukraina nie powinna dyktować Polsce, jak powinna postrzegać ukraińskich bohaterów, ale i inne państwa nie powinny narzucać swojej wizji przeszłości Ukrainie.