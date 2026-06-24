Wielki pożar na Śląsku. Nad Chorzowem unosi się słup dymu

Jak dowiedziała się Interia, na terenie zakładu zajmującego się utylizacją odpadów w Chorzowie wybuchł ogromny pożar, który już teraz objął powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych. Z żywiołem walczy 17 zastępów straży pożarnej, czyli około 70 funkcjonariuszy.

Pierwsze doniesienia o pożarze trafiły do chorzowskich służb w środę około 16:30. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek przekazał Interii, że na miejscu zdarzenia płoną głównie odpady wielkogabarytowe.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nieznana jest również przyczyna wzniecenia ognia.

"Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w rejonach, do których dociera dym. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę podczas przejazdu w pobliżu miejsca zdarzenia" - czytamy na profilu miasta w mediach społecznościowych.

Sytuację monitoruje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wkrótce więcej informacji...