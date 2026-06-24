Wielki pożar na Śląsku. Nad Chorzowem unosi się słup dymu
Na terenie zakładu PreZero w Chorzowie (woj. śląskie) wybuchł pożar. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Jak przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy KM PSP w Chorzowie kpt. Michał Adamek, ogień objął powierzchnię 1000 mkw. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Jak dowiedziała się Interia, na terenie zakładu zajmującego się utylizacją odpadów w Chorzowie wybuchł ogromny pożar, który już teraz objął powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych. Z żywiołem walczy 17 zastępów straży pożarnej, czyli około 70 funkcjonariuszy.
Pierwsze doniesienia o pożarze trafiły do chorzowskich służb w środę około 16:30. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek przekazał Interii, że na miejscu zdarzenia płoną głównie odpady wielkogabarytowe.
Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nieznana jest również przyczyna wzniecenia ognia.
"Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w rejonach, do których dociera dym. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę podczas przejazdu w pobliżu miejsca zdarzenia" - czytamy na profilu miasta w mediach społecznościowych.
Sytuację monitoruje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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