Transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami zostały pozyskane i potwierdzone przez konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK).

- Dzień dobry, chciałem się tylko dowiedzieć, czy sytuacja jest pod kontrolą i czy wszystko u ciebie w porządku? – zapytał na początku przeprowadzonej 24 czerwca 2023 roku rozmowy Szijjarto.

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- Absolutnie pod kontrolą, prezydent powiedział wszystko, co trzeba. Proszę się nie martwić, będziemy kontrolować sytuację - odpowiedział Ławrow.

Szijjarto pytał też, czy władze powstrzymały marsz Grupy Wagnera na Moskwę i upewniał się, czy informacje o opuszczeniu stolicy przez prezydenta i premiera są fałszywe. Ławrow uspokajał szefa węgierskiej dyplomacji i zapewniał o kontrolowaniu sytuacji przez Moskwę.

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Szijjarto zapytał następnie, czy u Ławrowa "osobiście wszystko w porządku". - Absolutnie. Jak najbardziej - odpowiedział Rosjanin.

Węgierski minister zaznaczył następnie, że "jeśli kiedykolwiek będzie czegoś potrzebował, powinien dać mu znać". Ławrow, zgodnie z informacjami dziennikarzy, zaśmiał się, odpowiadając: - Niczego nie potrzebuję. Nie ma problemu. Dziękuję za telefon.

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Dzień przed rozmową Prigożyn, lider prywatnej organizacji paramilitarnej Grupa Wagnera, otwarcie zwrócił się przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Twierdził, że armia rosyjska zaatakowała jeden z obozów najemników i poprzysiągł zemstę ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu i szefowi Sztabu Generalnego Walerijowi Gierasimowowi.

W ciągu kilku godzin konflikt przerodził się w otwarty kryzys militarny. Uzbrojeni najemnicy ruszyli w kierunku Moskwy. Wieczorem 24 czerwca pochód został zatrzymany. Kilka miesięcy później Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej.

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Dziennikarze śledczy ujawnili w ostatnich miesiącach inne rozmowy Szijjarto z rosyjskimi urzędnikami, podczas których omawiano m.in. usuwanie z list sankcyjnych UE wskazanych przez Moskwę osób.