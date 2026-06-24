Węgry oferowały Rosji pomoc. Wszystko w trakcie buntu Grupy Wagnera
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto oferował swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi pomoc w czasie buntu Grupy Wagnera - informuje śledczy portal VSquare. Dyplomata miał upewniać się, że "sytuacja jest pod kontrolą".
Transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami zostały pozyskane i potwierdzone przez konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK).
- Dzień dobry, chciałem się tylko dowiedzieć, czy sytuacja jest pod kontrolą i czy wszystko u ciebie w porządku? – zapytał na początku przeprowadzonej 24 czerwca 2023 roku rozmowy Szijjarto.
Bunt Grupy Wagnera. Media: Węgry oferowały Rosji pomoc
- Absolutnie pod kontrolą, prezydent powiedział wszystko, co trzeba. Proszę się nie martwić, będziemy kontrolować sytuację - odpowiedział Ławrow.
Szijjarto pytał też, czy władze powstrzymały marsz Grupy Wagnera na Moskwę i upewniał się, czy informacje o opuszczeniu stolicy przez prezydenta i premiera są fałszywe. Ławrow uspokajał szefa węgierskiej dyplomacji i zapewniał o kontrolowaniu sytuacji przez Moskwę.
ZOBACZ: Magyar zapowiedział ruch ws. nowego prezydenta Węgier. Wskazał datę
Szijjarto zapytał następnie, czy u Ławrowa "osobiście wszystko w porządku". - Absolutnie. Jak najbardziej - odpowiedział Rosjanin.
Węgierski minister zaznaczył następnie, że "jeśli kiedykolwiek będzie czegoś potrzebował, powinien dać mu znać". Ławrow, zgodnie z informacjami dziennikarzy, zaśmiał się, odpowiadając: - Niczego nie potrzebuję. Nie ma problemu. Dziękuję za telefon.
Marsz na Moskwę. Kluczowy zwrot akcji w czasie wojny w Ukrainie
Dzień przed rozmową Prigożyn, lider prywatnej organizacji paramilitarnej Grupa Wagnera, otwarcie zwrócił się przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Twierdził, że armia rosyjska zaatakowała jeden z obozów najemników i poprzysiągł zemstę ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu i szefowi Sztabu Generalnego Walerijowi Gierasimowowi.
W ciągu kilku godzin konflikt przerodził się w otwarty kryzys militarny. Uzbrojeni najemnicy ruszyli w kierunku Moskwy. Wieczorem 24 czerwca pochód został zatrzymany. Kilka miesięcy później Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej.
ZOBACZ: Węgierski parlament zdecydował. Viktor Orban już nigdy nie będzie premierem
Dziennikarze śledczy ujawnili w ostatnich miesiącach inne rozmowy Szijjarto z rosyjskimi urzędnikami, podczas których omawiano m.in. usuwanie z list sankcyjnych UE wskazanych przez Moskwę osób.Czytaj więcej