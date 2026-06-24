Gazeta związana z Orbanem zwalania pracowników. Jest bliska zamknięcia

Świat

"Mandier", tygodnik związany z obozem byłego premiera Węgier Viktora Orbana, zwolnił ponad połowę pracowników i jest bliski zamknięcia. Wywiadów tej gazecie udzielili w ostatnich miesiącach prezydent Polski Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziennikarz z tygodnika zaznaczył, że gazeta będzie funkcjonować "dopóki nie zostanie przejęta przez premiera Petera Magyara".

Zdjęcie przedstawia zbliżenie na twarz Viktora Orbana, byłego premiera Węgier, nałożone na tle wielu gazet.
AP/Peter Morrison/Pixabay
Związany z obozem byłego premiera Węgier Viktora Orbana tygodnik "Mandier" zwolnił ponad połowę pracowników

Tygodnik "Mandier" zwolnił 60 pracowników i jest bliski zamknięcia - podał węgierski dziennik "Nepszava".

 

W czerwcu 2025 roku prezydent Polski Karol Nawrocki udzielił gazecie swojego pierwszego zagranicznego wywiadu po wygranej w wyborach. Na jej łamach poparcia Victorowi Orbanowi przed przegranymi w kwietniu wyborami parlamentarnymi na Węgrzech udzielił Jarosław Kaczyński.

Węgierski tygodnik "Mandier" zwalnia pracowników. Gazeta bliska zamknięcia

Rzecznik prasowy tygodnika poinformował, że w redakcji pozostało 48 osób. Matyas Kohan z "Mandinera" zaznaczył, że gazeta będzie funkcjonować "dopóki nie zostanie przejęta obecnego premiera Węgier przez Petera Magyara".

 

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"Mandiner" należy do Fundacji Mathias Corvinusa Collegium (MCC) - największej prywatnej uczelni w kraju, której przewodniczącym rady nadzorczej jest były doradca Viktora Orbana, Balazs Orban.

 

Wcześniej węgierski tygodnik "HVG" pisał, że po porażce wyborczej w mediach związanych z Fideszem spodziewane są masowe zwolnienia.

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Michał Blus / ag / polsatnews.pl
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