Gazeta związana z Orbanem zwalania pracowników. Jest bliska zamknięcia
"Mandier", tygodnik związany z obozem byłego premiera Węgier Viktora Orbana, zwolnił ponad połowę pracowników i jest bliski zamknięcia. Wywiadów tej gazecie udzielili w ostatnich miesiącach prezydent Polski Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziennikarz z tygodnika zaznaczył, że gazeta będzie funkcjonować "dopóki nie zostanie przejęta przez premiera Petera Magyara".
Tygodnik "Mandier" zwolnił 60 pracowników i jest bliski zamknięcia - podał węgierski dziennik "Nepszava".
W czerwcu 2025 roku prezydent Polski Karol Nawrocki udzielił gazecie swojego pierwszego zagranicznego wywiadu po wygranej w wyborach. Na jej łamach poparcia Victorowi Orbanowi przed przegranymi w kwietniu wyborami parlamentarnymi na Węgrzech udzielił Jarosław Kaczyński.
Węgierski tygodnik "Mandier" zwalnia pracowników. Gazeta bliska zamknięcia
Rzecznik prasowy tygodnika poinformował, że w redakcji pozostało 48 osób. Matyas Kohan z "Mandinera" zaznaczył, że gazeta będzie funkcjonować "dopóki nie zostanie przejęta obecnego premiera Węgier przez Petera Magyara".
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"Mandiner" należy do Fundacji Mathias Corvinusa Collegium (MCC) - największej prywatnej uczelni w kraju, której przewodniczącym rady nadzorczej jest były doradca Viktora Orbana, Balazs Orban.
Wcześniej węgierski tygodnik "HVG" pisał, że po porażce wyborczej w mediach związanych z Fideszem spodziewane są masowe zwolnienia.Czytaj więcej