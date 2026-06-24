Ukraińcy uderzyli w Krym. Potężne eksplozje, Sewastopol bez prądu

Wskutek ukraińskiego ataku w Sewastopolu na Krymie doszło do przerwy w dostawie prądu - przekazał w środę gubernator miasta Michaił Razwożajew. Rosyjski polityk poinformował wcześniej o zestrzeleniu dziewięciu dronów zmierzających w stronę miasta.

"W wyniku ataku wroga na naszą infrastrukturę energetyczną miasto zostało tymczasowo pozbawione dostaw energii elektrycznej" - przekazał Razwożajew we wpisie zamieszczonym na platformie Telegram. "Nie przestraszy nas brak prądu. Przetrwaliśmy już gorsze rzeczy i przetrwamy także teraz" - dodał.

Atak Ukraińców na Sewastopol. Miasto pozbawione prądu

Jak donosi serwis Ukraińska Prawda, świadkowie relacjonowali, że podczas wtorkowo-środowej nocy na Krymie słyszeli serię silnych eksplozji, których skala powodowała, że trzęsły się szyby w oknach. Redakcja wskazała, że głównym celem Ukrainy była elektrownia wodna w Bałakławie - jeden z kluczowych obiektów krymskiego sektora energetycznego. Skala zniszczeń nie jest jeszcze znana, a władze kierują w stronę mieszkańców apele o oszczędzanie baterii w telefonach.

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W następstwie ataków mieszkańcy Sewastopola zmagają się również z utrudnieniami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - kursowanie trolejbusów zostało odwołane. W przedszkolach zmieniono godziny otwarcia, a rodzicom zalecono, aby nie wysyłali dzieci do placówek.

Zmasowany atak Ukrainy. Eksplozje w Bakczysaraju i Kerczu

Poza Krymem awarie prądu dotknęły kontrolowane przez Rosję rejony obwodu chersońskiego, które zostały częściowo lub całkowicie odcięte od zasilania. Informację w tej sprawie podał mianowany przez Rosję gubernator tego obwodu Władimir Saldo. Sytuację spowodował atak Ukrainy na okoliczne obiekty infrastruktury energetycznej.

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Wybuchy słyszeli nie tylko Sewastopolanie. O eksplozjach informowali również mieszkańcy Bakczysaraju, Kerczu oraz okolic góry Aj-Petri. W rejonie elektrowni cieplnej w Symerfopolu doszło ponadto do pożaru.