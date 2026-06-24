Dr Emil Jędrzejewski we wtorkowym programie w Kanale Zero mówił o realiach funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie, w którym wcześniej był ordynatorem chirurgii. Miał informować o nieprawidłowościach prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

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Lekarz mówił o sytuacji, która w jego ocenie była konsekwencją zatrudnienia na stanowisku szefa SOR-u 28-letniego Dawida Kacprzyka. - Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. (...) Procedury były wykonywane w sposób wadliwy - ocenił.

Chirurg dodał też, że dochodziło do sytuacji, kiedy pacjenci byli odnajdywani po kilku godzinach martwi np. w toalecie i wykonywano im tomografię. - Żeby coś markować, robić dokumentację. O tym wie cały szpital, ale nikt nic nie robi - mówił.

Na słowa lekarza zareagował Trzaskowski, publikując wpis w mediach społecznościowych.

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"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" - napisał polityk.

To kolejne działania podjęte przez Trzaskowskiego ws. tego szpitala. Wcześniej Trzaskowski odwołał poprzednią radę nadzorczą, a w poniedziałek powołał jej nowych członków. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wcześniej, że prokuratura zbada, czy Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.

Szpital Południowy. Były ordynator o "rzeczach nieprawdopodobnych"

Afera w Szpitalu Południowym rozpoczęła się od publikacji portalu Zero.pl. Według doniesień Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł i przepracować w placówce 3976 godzin w ciągu roku.

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W kolejnych dniach pojawiły się też doniesienia o "saloniku VIP" w publicznym szpitalu, w którym bez kolejki miały być udzielane świadczenia medyczne politykom KO i ich bliskim. W sprawach związanych ze Szpitalem Południowym wszczęto śledztwa, w placówce trwają też kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jędrzejewski potwierdził, że salonik VIP w Szpitalu Południowym istniał, chociaż "nigdy w nim nie był". - Ten salonik VIP to nic. Jeśli kogoś przeniesie się z normalnego świata, do świata, który funkcjonował tam, mówię o moich doświadczeniach medycznych, to są to rzeczy nieprawdopodobne - stwierdził.

"To zostanie potwierdzone". Sygnalista ws. afery

Podczas rozmowy padło pytanie, dlaczego lekarz nie zawiadomił prokuratury ws. śmierci pacjentów. Gość Krzysztofa Stanowskiego nie udzielił jednak jasnej odpowiedzi. - To, co mówię, zostanie potwierdzone - stwierdził. - Wystarczy przesłuchać wszystkie osoby z SOR-u i z OIOM-u - przekonywał.

Jędrzejewski powiedział, że zgłaszał nieprawidłowości, do jakich dochodziło. Rozmawiał o wszystkim z samym Dawidem Kacprzykiem, a młody lekarz miał złożyć na niego skargę do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej. Później chirurg miał "zdobyć telefon do Rafała Trzaskowskiego". Prezydent Warszawy miał poprosić o kontakt "za pomocą WhatsAppa". - W końcu piszę i telefon milczy - powiedział lekarz.

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Jak powiedział dr Jędrzejewski, jednym z powodów jego zwolnienia ze Szpitala Południowego miało być "pobicie Dawida Kacprzyka". W rozmowie na Kanale Zero zrelacjonował, jak wyglądała ta sytuacja z jego perspektywy.

- Ja kończę dyżur, przychodzi młodszy dyżurny i rozmawiamy. On do mnie mówi: co tam ten Dawidek na pana mówił? - opowiadał. Chwilę później idąc na odprawę miał spotkać Kacprzyka przy windzie. - Ja podchodzę do niego i mówię: ty mały gnojku, nie możesz mi tego powiedzieć w twarz i się odwracam - relacjonował chirurg. Kacprzyk miał mu powiedzieć, że "czuje się zastraszany". Cała sytuacja miała zostać zarejestrowana na szpitalnym monitoringu.