Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla "SE" wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamknęłaby Konfederacja.

Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska z poparciem 34,01 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 34,01 proc. badanych, a na PiS - 26,17 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 13,93 proc.

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Zgodnie z sondażem w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia. 0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.