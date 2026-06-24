Mark Rutte został zapytany w Fox News o krytykę Sojuszu ze strony Donalda Trumpa. W środę dojdzie do spotkania polityków w Białym Domu.

- Jeśli chodzi o NATO, wiem, że panuje rozczarowanie, ale zwróćmy uwagę, że to są odrębne przypadki - powiedział szef NATO.

Szef NATO o relacjach z USA. "Sojusz staje się silniejszy"

Przypomniał też, że kraje członkowskie udostępniły swoje bazy podczas amerykańskiej operacji "Epicka Furia" przeciwko Iranowi.

- Całkowicie rozumiem rozczarowanie, ale jeśli na przykład weźmiemy Włochy, to 500 amerykańskich samolotów wystartowało z baz we Włoszech, by wesprzeć "Epicką Furię". (…) W stolicy Rumunii Bukareszcie trzeba było zmniejszyć liczbę lotów komercyjnych, bo lotnisko musiało być wykorzystywane w celach tankowania (przez USA -red.) - wymieniał Rutte.

ZOBACZ: Unijny komisarz ostrzega przed Putinem. Wskazał przykład z Polski

- Gdy patrzy się na liczby dotyczące inwestycji, które kraje NATO przeznaczają obecnie na własną obronność, to jest to wręcz zdumiewające - dodał szef NATO. Ocenił, że jest to sukces prezydentury Trumpa.

- Sprawia, że cały Sojusz staje się silniejszy, a Stany Zjednoczone bezpieczniejsze dzięki inwestycjom w obronność tutaj, ale także dzięki temu, że jego sojusznicy w NATO zwiększają swoje wydatki na obronę - zaznaczył Rutte.

Pomoc NATO w cieśninie Ormuz. "Rozmieszczanie zasobów"

Szef NATO oświadczył też, że europejscy sojusznicy przygotowują się do potencjalnego wsparcia USA w rejonie cieśniny Ormuz.

- Widzimy teraz, jak europejscy sojusznicy w dużej skali rozmieszczają z wyprzedzeniem swoje zasoby blisko cieśniny, aby być w stanie pomóc na przykład w zakresie rozminowywania — powiedział Rutte.

ZOBACZ: Ruch ONZ ws. cieśniny Ormuz. Rozpoczyna się ewakuacja marynarzy

W obliczu porozumienia USA z Iranem władze Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zadeklarowały, że są gotowe wspierać proces wznowienia żeglugi przez Ormuz. Obejmuje to "czysto defensywną, niezależną misję", która miałaby rozminować cieśninę i zachęcić statki handlowe do powrotu na tę trasę - przekazali przywódcy czterech państw.

Wcześniej Międzynarodowa Organizacja Morska ONZ poinformowała, że dzięki porozumieniu USA-Iran rozpocznie się ewakuacja ponad 11 tys. marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej. Z medialnych doniesień wynika, że ruch statków w cieśninie Ormuz powoli odżywa.

Trump krytykował Europę. "Nie było ich przy nas"

W poniedziałek prezydent USA ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, ale zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje.

- I nie było ich przy nas - dodał Trump.

ZOBACZ: Trump stwierdził, co powinien zrobić Iran. Wskazał na zakup żywności

- Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (…), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał. - To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarki o planowane spotkanie z Ruttem oraz o zapowiedziany przez Pentagon przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie.

WIDEO: Prowadzi w sondażach prezydenckich we Francji i chwali Polskę: Może służyć jako przykład Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / mjo / polsatnews.pl / PAP