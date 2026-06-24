Według informacji opublikowanych przez TVN 24, Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, a jego nazwisko zniknęło z informacji o zarządzie krajowym na partyjnej stronie. Ugrupowanie nie opublikowało w tej sprawie informacji.

"Za zgodą i wiedzą władz". Media o rezygnacji Hołowni

Do rezygnacji miało dojść w sobotę, a jego miejsce zajęli nowi politycy. Zastępcami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz są Ewa Schädler jako pierwsza wiceprzewodnicząca partii, Adam Rudawski jako drugi wiceprzewodniczący partii oraz Wioletta Tomczak, Łukasz Bałajewicz, Piotr Górnikiewicz i Katarzyna Nowakowska jako wiceprzewodniczący.

"Szymon Hołownia zrezygnował, wszystko jest za zgodą i wiedzą władz partii" - twierdzi w rozmowie z TVN 24 działacz Polski 2050 chcący zachować anonimowość.

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Dziennikarz Patryk Michalski wskazał również, że Hołownia założył w mediach społecznościowych wewnętrzną grupę o nazwie "Umiarkowani", w której informuje o planowanych działaniach politycznych.

Doniesienia na temat byłego marszałka Sejmu skomentowała szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wystartował w wyborach, bo nie chce zarządzać partią, i dokładnie krok po kroku realizuje to, co zapowiedział. (...) Zastanawia się, tak jak zresztą mówi to publicznie, co dalej, czy zostawać w polityce, czy nie - mówiła w rozmowie z TVN 24. Dodała też, że Hołownia cały czas jest w partii.

Polska 2050. Rozpad po wyborze Pełczyńskiej-Nałęcz

- Myślę, że naprawdę należy mu się ta przestrzeń na spokojne zastanowienie się, a nie ciągłe dochodzenie polityczne, co zrobił, czego nie zrobił - stwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej.

31 stycznia przewodniczącą Polski 2050 została wybrana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej drugiej turze wyborów poparło 350 członków partii. Na jej rywalkę - Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób.

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Wcześniej założyciel partii Szymon Hołownia zapowiedział wycofanie się z polskiej polityki.

"Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej, skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii. Fundamentem mojego myślenia jest, i zawsze była, spójność K15X oraz stałość i trwałość Klubu Parlamentarnego. Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia" - zadeklarował.

Po wyborze nowej przewodniczącej doszło do rozłamu. Piętnastu posłów - wśród nich m.in. Hennig-Kloska, Ryszard Petru i Aleksandra Leo - oraz trzech senatorów dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Centrum.