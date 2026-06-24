"Nadchodzi poważna fala upału" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "W najbliższych dniach prognozowany jest szybki wzrost temperatur do wartości upalnych (miejscami 35-38 st. C)" - czytamy w najnowszej prognozie. Nie można wykluczyć, że miejscami upał osiągnie rozmiary zbliżone do 40 st. C.

To mogą być pierwsze takie ostrzeżenia. Czerwień na mapie Polski

Kończy się nieco chłodniejszy, ale krótki okres. We wtorek upału w Polsce nie było, jednak w środę może się pojawić - w zachodniej części kraju.

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Temperatury dochodzące do 30-31 st. C możliwe będą w części Dolnego Śląska (między innymi w powiatach lubińskim, głogowskim i Legnicy), większości Ziemi Lubuskiej oraz w zachodniej części Wielkopolski. Tam obowiązują z tego powodu ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

To będzie tylko wstęp do zdecydowanie poważniejszego, niosącego temperatury zbliżone do tych panujących obecnie na zachodzie Europy. Do Polski napływać będzie coraz więcej gorącego powietrza znad północnej Afryki.

Szczególnie ciepła będzie druga połowa tygodnia. W piątek upał ogarnie większość kraju: w centrum będzie około 30, a na zachodzie do 32 st. C. Prawdziwy skwar zanotujemy jednak w weekend.

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Sobota stanie się bardzo gorąca i upał przeniknie do praktycznie całej Polski. Najwyższy będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą do około 36 st. C, choć lokalnie może być nieco więcej. Upał we zachodnich województwach może być na tyle intensywny, że na ten dzień IMGW planuje wydać ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia:

IMGW Na weekend synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia najwyższego stopnia z powodu upałów dla zachodniej Polski

Czerwone alerty związane z upałem mogą objąć Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską.

Najwyższy stopień ostrzeżeń dotyczący upałów może się pojawić po raz pierwszy w tym roku, ale musimy być przygotowani na to, że nie ostatni. Zapewne pojawią się kolejne, i to już dzień później, bo wtedy zrobi się jeszcze goręcej.

Może paść nowy rekord gorąca w Polsce. Dwa ekstremalne dni

Jak dotąd najwyższą temperaturą zanotowaną w Polsce było 40,2 st. C. Tak upalnie było 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem. Ten rekord ciepła w weekend może być poważnie zagrożony.

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"Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej i częściowo w centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni, lokalnie zbliżając się do rekordowych wartości dla końca czerwca" - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW, prezentując prognozę pogody na najbliższe dni.

"Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku" - zwraca uwagę ekspertka.

WXCHARTS Nadchodzi poważna fala upałów, IMGW ostrzega przed temperaturami zbliżonymi do 40 stopni Celsjusza

Najgoręcej będzie na zachodzie Polski, ale nie tylko za dnia, lecz również w nocy. Wraz z napływem ciepłego powietrza pod koniec tygodnia możemy mieć do czynienia z nocami tropikalnymi, czyli takimi, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 st. C.

Bardzo gorąca będzie także na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek strefa największych upałów może się przesunąć bardziej w stronę centrum i na wschód i to tam być może znowu lokalnie zanotujemy temperatury zbliżone do 40 st. C.

WXCHARTS Około 40 st. C może być jeszcze w poniedziałek - wynika z prognoz IMGW

Od wtorku temperatury powinny stopniowo opadać, jednak w dalszym ciągu będzie upalnie, przeważnie do 33-34 st. C, choć miejscami na wschodzie o kilka stopni więcej.

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Możliwe, że fala upałów zakończy się w drugiej połowie przyszłego tygodnia i dopiero wtedy będziemy mogli na pewien czas odpocząć od najbardziej ekstremalnych temperatur.

IMGW Fala najsilniejszych upałów nad Polską powinna opaść w połowie przyszłego tygodnia

Warto podkreślić, że prognoza długoterminowa na tak odległy okres jest obarczona dużym ryzykiem błędu i trzeba do niej podchodzić z dużą dozą ostrożności. O tym, czy potwierdzą się prognozowane maksymalne temperatury, będziemy mogli się przekonać w kolejnych dniach.