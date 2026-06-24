Informację o wtorkowym spotkaniu z delegacją talibów przekazał rzecznik KE Markus Lammert. Pięcioosobowa delegacja talibów przyjechała do Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej. Belgia wydała im wizy tylko na ten dzień. Lammert podkreślił, że o nawiązanie kontaktów z nieuznawanym przez Unię Europejską rządem talibów zwróciło się w liście do KE 20 państw europejskich.

Polska na rozmowach z talibami. "Jak usiąść do stołu z diabłem"

Wśród sygnatariuszy listu była Polska, która również popiera politykę odsyłania do kraju pochodzenia osób, które nie mają prawa do pozostania w Unii. Z inicjatywą podjęcia działań przez KE w tej sprawie w październiku 2025 r. wyszła Belgia. Celem jest zorganizowanie dobrowolnych lub przymusowych powrotów Afgańczyków z UE do ich kraju.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk potwierdził w rozmowie z RMF FM, że w rozmowach wzięła udział Polska.

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- Organizatorem tego spotkania była Komisja Europejska, a my braliśmy w nim udział jako jedno z zaproszonych państw członkowskich. Polska należy do państw, które są w awangardzie zmian europejskiej polityki migracyjnej. Dlatego jesteśmy zapraszani do udziału w tego typu rozmowach i konsultacjach na szczeblu unijnym - wyjaśnił Duszczyk i dodał, że udział w rozmowach nie oznacza poparcia dla reżimu talibów.

- Jeżeli mamy dyskutować, to tylko i wyłącznie o osobach, którym rzeczywiście udowodniono bardzo poważne przestępstwa na terenie Unii Europejskiej. Każdy przypadek musi być indywidualnie sprawdzony, żeby nie popełnić błędu i nie narażać ludzi na konsekwencje w Afganistanie - dodał wiceminister i wskazał, że strona polska zachowuje w tej sprawie "daleko idącą ostrożność".

Udział Polski w rozmowach skrytykował europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń który zapowiedział, że Parlament Europejski będzie domagał się wyjaśnień.

- To niezwykle kontrowersyjna sprawa. Jest bulwersujące, że kraje europejskie, w tym niestety Polska, podejmują dyskusję z talibami. To jak usiąść do stołu z samym diabłem - mówił w rozmowie z RMF FM.

"Spotkanie na szczeblu technicznym". Rzecznik KE zabrał głos

Rzecznik KE przekazał, że było to "spotkanie na szczeblu na szczeblu technicznym z przedstawicielami szczebla technicznego faktycznych władz Afganistanu odpowiedzialnych za powroty i readmisję".

Według niego w spotkaniu uczestniczyło 15 państw członkowskich. Lammert zaznaczył, że umożliwiło to kontynuację dyskusji technicznych, które odbyły się w styczniu 2026 r. w Kabulu, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji osób powracających, wydawania dokumentów podróży i ich powrotu.

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- Skupiono się na osobach, które popełniły poważne przestępstwa i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa — dodał Lammert.

Wcześniej rzecznik KE podkreślił jednak, że decyzje o tym, kto zostanie odesłany, podejmą kraje członkowskie. KE nie chciała odpowiedzieć we wtorek m.in. na pytanie, czego talibowie żądają w zamian za przyjmowanie z powrotem Afgańczyków z UE.

Afgańczycy pozostają największą grupą narodową przekraczającą granice zewnętrzne UE w sposób nieuregulowany. Jednocześnie zaledwie 2 proc. Afgańczyków, którym nakazano opuszczenie UE, rzeczywiście powraca do kraju.