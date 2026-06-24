Papież z przesłaniem dla Polaków. "Wykorzystajcie je"
Podczas środowej audiencji papież Leon XIV zwrócił się do polskich pielgrzymów, którzy przybyli na Plac Świętego Piotra. Głowa Kościoła katolickiego skierowała swoje przesłanie zwłaszcza w stronę dzieci i młodzieży.
Papież Leon XIV zachęcił w środę Polaków, by przeznaczyli wakacje na odpoczynek oraz odnajdowanie znaków Boga w pięknie natury. Na Placu Świętego Piotra w ekstremalnym upale odbyła się ostatnia przed lipcową przerwą papieska audiencja generalna. Uczestniczyły w niej tysiące osób z całego świata.
Audiencja Leona XIV. Papież zwrócił się do polskich pielgrzymów
Zwracając się do polskich pielgrzymów obecnych na audiencji Leon XIV powiedział: "Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział w mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi". - Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania - dodał papież.
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W kolejnej katechezie na temat Soboru Watykańskiego II powiedział, że "Eucharystia uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Ten dar wprowadza nas w dynamikę jedności, która stanowi potężne antidotum na fermenty podziału zagrażające naszemu światu, naszym wspólnotom, naszym rodzinom i naszemu sercu".
Pisarze na audiencji u Leona XIV. "Akt prawdy, odsłonięcia"
W środę Leon XIV przyjął również na audiencji pisarzy z kilku krajów. Podkreślił, że świat ich potrzebuje, by tworzyć przestrzenie wolności, pocieszenia i pokoju. Literaci spotkali się z papieżem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa LEV. Wśród obecnych był Jon Fosse, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2023 r.
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- Pisanie, w sposób, w jaki wy to robicie, jest aktem prawdy, odsłonięcia. Pisanie ukazuje, kim jesteśmy, w co wierzymy i czego oczekujemy, ku jakiemu światu zmierzamy, o jakiej przyszłości marzymy - powiedział papież. - W tym dążeniu do prawdy odczuwamy, że prawda jest subtelna, objawia się nam w wewnętrznym dialogu z Bogiem oraz w otwartym i pełnym szacunku dialogu z bliźnim - dodał.
Leon XIV zaznaczył, że "prawda nie jest terytorium do obrony, lecz dobrem, którym należy się dzielić". - Nigdy nie jesteśmy właścicielami prawdy, to ona raczej zdobywa nas. Dlatego życzę wam, abyście potrafili wzbudzać pragnienie prawdy - podkreślił.Czytaj więcej