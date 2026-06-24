O uwolnieniu Polki, uczestniczki Globalnego Konwoju Lądowego Sumud z pomocą dla Strefy Gazy, i o tym, że wylądowała ona już na lotnisku w Stambule, poinformował w środę PAP rzecznik propalestyńskiej inicjatywy Global Sumud Polska Rafał Piotrowski.

Polka zatrzymana w Libanie. Nowe informacje z MSZ

Nieco później szef MSZ napisał na platformie X, że "Polka przetrzymywana w Libii (została) uwolniona; wylądowała w Stambule cała i zdrowa i jest pod opieką konsula".

Radoław Sikorski dodał, że jest "to efekt wielotygodniowej pracy" zespołu polskiego MSZ. Podziękował też "sojusznikom, partnerom z UE i instytucjom libijskim".

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"Przypominam - Libia to nadal niebezpieczny kraj. Ponawiam apel o stosowanie się do ostrzeżeń LP MSZ" - podkreślił minister.

Piotrowski powiedział wcześniej PAP, że według jego wiedzy Polka "czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny".

Uwolniono uczestników konwoju Sumud do Strefy Gazy. Wśród nich była Polka

Uwolnienie aktywistów Globalnego Konwoju Lądowego Sumud, z pomocą dla Strefy Gazy, jest - zdaniem Piotrowskiego - wynikiem skoordynowanej interwencji i międzynarodowych nacisków ze strony zarówno dyplomatów, jak i organizacji społecznych.

We wtorek agencja prasowa władz wschodniej Libii, nieuznawanych na arenie międzynarodowej, opublikowała oświadczenie o planowanym zwolnieniu wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego - obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Tunezji i Polski.

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Tego samego dnia profil Global Sumud Flotilla na platformie X podał, że pierwsi z grona zatrzymanych - Tunezyjczyk, dwoje Włochów i Urugwajczyk z włoskim paszportem - bezpiecznie dotarli do Tunisu.

17 maja Piotrowski przekazał, że polska uczestniczka Globalnego Konwoju Lądowego Sumud została zatrzymana w Syrcie na północy Libii przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej części tego kraju, gen. Chalify Haftara i umieszczona w lokalnych koszarach policji w fatalnych warunkach. Od tamtej pory, po interwencji włoskich dyplomatów, warunki poprawiły się. Polskie MSZ informowało o monitorowaniu sytuacji i działaniach na rzecz uwolnienia polskiej obywatelki.