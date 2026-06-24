Ruch prokuratury ws. Szpitala Południowego. "12 postępowań w sprawie zgonów"

Jak zapowiedział szef resortu sprawiedliwości, przesłuchanie lek. Jędrzejewskiego zaplanowano na środę na godz. 12. Były ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego stawił się w budynku prokuratury. W ostatnim czasie przekazał on dziennikarzom portalu Zero informacje, jakoby w placówce miało dochodzić do poważnych nieprawidłowości.

W związku ze skalą oskarżeń względem personelu medycznego, a w szczególności lekarza Dawida Kacprzyka, informacji w sprawie działań podjętych przez prokuraturę w odpowiedzi na te doniesienia udzielił Żurek podczas konferencji prasowej.

Waldemar Żurek reaguje na nowe informacje ws. Szpitala Południowego

- Będziemy starali się teraz dokonać kwerendy i już się zaczęła ta kwerenda. To znaczy, analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 r. Łącznie mamy 32 postępowania - mówił minister, precyzując, że dotyczą one zarówno działalności medycznej szpitala, jak i spraw dotyczących gróźb czy też przywłaszczenia.

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Żurek wyjaśnił następnie, że postępowań w sprawie zgonów na przestrzeni ostatnich lat było 12, a konkretnie od 2023 r. - W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu - kontynuował prokurator.

- Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było pięć spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W czterech przypadkach zostały już zakończone. Trzy sprawy to były odmowy wszczęcia, jedno umorzenie i jedna sprawa nadal jest na biegu - wskazał Żurek, zapowiadając, że umorzone sprawy również zostaną sprawdzone przez prokuraturę.

Sprawa Szpitala Południowego. Doniesienia lek. Emila Jędrzejewskiego

- Te informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, niewskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce, bo te sformułowania były bardzo ogólne, pomimo tego, że dziennikarz pytał pana doktora, nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów - ocenił szef resortu sprawiedliwości.

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Lek. Jędrzejewski we wtorkowej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim z Kanału Zero mówił między innymi, że w Szpitalu Południowym "giną ludzie, bo ktoś się uczy", a "w wyniku błędu lekarskiego doprowadzano do powikłań, które kończyły się letalnie".

Minister przekazał również, że "szpital w lipcu 2025 r. zwrócił się do pana doktora w związku z tym, że pojawiło się pismo z informacją o nieprawidłowościach w szpitalu (…) żeby wskazał okoliczności, sytuacje, osoby, po to, żeby można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które mogło się wtedy zakończyć na przykład doniesieniem do prokuratury. - Z tego, co wiem, nie było odpowiedzi na to pismo - zaznaczył.