Jak ustalił nieoficjalnie redaktor Polsat News Paweł Balinowski, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji parlamentarnych do Sejmu trafi projekt ustawy "SAFE 0 proc.". W lipcu zaplanowane są trzy posiedzenia niższej izby parlamentu.

Niewykluczone, że jeśli projekt zostanie uchwalony, jeszcze w tym samym miesiącu zajmie się nim Senat. Potem trafi na biurko Karola Nawrockiego, od którego wyszła inicjatywa alternatywy dla pożyczki w ramach unijnego programu SAFE.

Nieoficjalnie: "SAFE 0 proc." trafi do Sejmu już w lipcu

"SAFE 0 proc." trafić ma do Sejmu jako projekt rządowy. Wcześniej w rozmowie z "Super Expressem" informował o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Z ustaleń Polsat News wynika, że Donald Tusk zaaprobował kontynuację procesu legislacyjnego.

Rozmowy o szczegółach inicjatywy prowadzone mają być z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Projekt przygotowany został prze Polskie Stronnictwo Ludowe. Według jego twórców ma być to udoskonalona i poprawiona wersja pomysłu przedstawionego przez Karola Nawrockiego.

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O sprawę pytany był poseł PSL Marek Sawicki, który nie krył, że jest zwolennikiem procedowania projektu. - Skoro pan prezes Glapiński mówi, że ma możliwość do wydania nawet do 300 mld zł, to byłoby grzechem tego rządu nie powiedzieć "sprawdzam" - ocenił w rozmowie z Polsat News.

Nieco bardziej sceptyczny wobec inicjatywy jest natomiast Tomasz Trela z Lewicy. - Ja lubię głosować nad sprawami, które da się zweryfikować, zmaterializować i policzyć. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak "SAFE 0 proc.", bo Narodowy Bank Polski nie ma pieniędzy - mówił.

- Słyszałem o takich wariantach, że można wygenerować pieniądze, czyli uruchomić drukarkę i sprawić, że inflacja będzie w Polsce 20 proc. plus. Nie z nami te numery, panie Nawrocki. Nie z nami te numery, panie Glapiński - podsumował poseł.

"Udoskonalona" inicjatywa prezydenta. PSL postuluje własny projekt

Złożenie własnego projektu "SAFE 0 proc." Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał już w marcu. - Chcemy jak największej puli środków na polskie bezpieczeństwo. Klub PSL przygotował projekt ustawy. Poprawiliśmy propozycję prezydenta ze wszystkich wad - przewidujemy środki na służby wykluczone przez projekt prezydencki i infrastrukturę - powiedział, zaznaczając, że projekt PSL zakłada wykorzystanie pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego.

Plan PSL zakłada, że jeśli Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie wykaże zyski, to miałyby one trafić do budżetu państwa i zostać wydane na bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. zysku okażą się wiarygodne.

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Lider ludowców wrócił też uwagę, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych środków nie tylko wojsko, ale też policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju.

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ps / mjo / polsatnews.pl