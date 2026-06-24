Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Zapowiedziano protesty
W czwartek w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. W dniu inauguracji zaplanowano dwa protesty, których organizatorzy wskazują na niedawną decyzję Wołodymyra Zełenskiego oraz politykę historyczną prowadzoną przez ukraińskie władze. Manifestacje odbędą się na Targu Rybnym i pl. Solidarności.
W czwartek 25 czerwca w Gdańsku rozpocznie się dwudniowa międzynarodowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Tego samego dnia w mieście zaplanowano dwie manifestacje, których organizatorzy zapowiadają sprzeciw wobec polityki historycznej władz w Kijowie i upamiętniania UPA.
Gdańsk. Dwa protesty w dniu konferencji o Ukrainie
Pierwszy protest ma rozpocząć się o godz. 9:00 na Targu Rybnym. Organizuje go fundacja Łączy nas Polska, związana z Natalią Nitek-Płażyńską, radną sejmiku województwa pomorskiego.
"Stop banderyzacji Ukrainy - żądamy prawdy historycznej i domagamy się od rządu RP twardej postawy dyplomatycznej wobec prowokacji Kijowa" - przekazała Nitek-Płażyńska. Jak dodała, pomoc dla Ukrainy nie powinna oznaczać akceptacji dla budowania tożsamości części ukraińskich formacji wojskowych na odwoływaniu się do OUN-UPA.
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Druga demonstracja, pod hasłem "Gdańsk przeciwko banderyzmowi", ma odbyć się o godz. 18 na pl. Solidarności. Jej organizatorem jest Dominik Migawski z Konfederacji Korony Polskiej.
Migawski zapowiada, że uczestnicy będą protestować zarówno przeciwko organizacji konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, jak i temu, co określają jako instytucjonalną gloryfikację UPA przez ukraińskie władze.
"Celem wydarzenia jest wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec organizacji w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy oraz sprzeciwu wobec ciągłej, instytucjonalnej gloryfikacji banderyzmu i UPA przez władze ukraińskie" - przekazał organizator.
Protesty w czasie ważnej konferencji. W tle decyzja Zełenskiego
Gdańskie spotkanie odbędzie się w czasie wyraźnego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Spór nasilił się pod koniec maja, gdy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".
Decyzję krytykowali m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował natomiast, że podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
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W ostatnich dniach pojawiały się pytania, czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska. Według wcześniejszych informacji rozważał udział w konferencji, jednak ostatecznie ukraińskiej delegacji ma przewodniczyć premierka Julija Swyrydenko.
W wydarzeniu nie weźmie udziału także pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Zaplanowana na czwartek debata na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się bez jej obecności - potwierdziła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Organizatorzy zapewniają jednak, że samo wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z planem.Czytaj więcej