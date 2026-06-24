"Skwitował każde z pytań milczeniem". Koniec przesłuchania lekarza-sygnalisty

Polska

- Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - powiedział rzecznik prokuratury Piotr Skiba po przesłuchaniu lekarza-sygnalisty z Warszawskiego Szpitala Południowego. Medyk został wezwany po wywiadzie w kanale Zero, w którym zarzucił placówce, że narażano w niej pacjentów na utratę życia. Ze słów Skiby wynika, że lekarz nie chciał wypowiadać się bez pełnomocnika.

Przesłuchanie lekarza-sygnalisty. Po każdym z pytań milczał

- Po każdym z pytań do protokołu wpisywano jednio zdanie: "świadek milczy" - dodał prokurator Skiba.

 

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Michał Blus / polsatnews.pl
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