- Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - powiedział rzecznik prokuratury Piotr Skiba po przesłuchaniu lekarza-sygnalisty z Warszawskiego Szpitala Południowego. Medyk został wezwany po wywiadzie w kanale Zero, w którym zarzucił placówce, że narażano w niej pacjentów na utratę życia. Ze słów Skiby wynika, że lekarz nie chciał wypowiadać się bez pełnomocnika.