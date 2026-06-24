Francja zmaga się z kolejnymi skutkami trwającej fali upałów. We wtorek przekazano informacje o wysokiej liczbie utonięć, w poniedziałek donoszono o pierwszych ofiarach ekstremalnych temperatur - dzieci oraz osób starszych. Tym razem władze podają, że we wtorek wskutek sytuacji pogodowej około 68 tys. gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

Fala upałów w Europie. Około 68 tys. domów we Francji pozbawionych prądu

Rekordowo wysokie temperatury nawiedzające od kilku dni Europę Zachodnią, w tym Francję, przyczyniły się do poważnej awarii prądu w nadmorskim departamencie Finistère, gdzie z sytuacją zmagają się mieszkańcy około 68 tys. domów. Władze wskazały, że to pierwsza tej skali awaria zasilania wynikająca z ekstremalnych warunków pogodowych, a bezpośrednią przyczyną problemu była usterka transformatora w sieci elektrycznej. Przekazano również, że wskutek awarii, która początkowo objęła 106 tys. gospodarstw, nikt nie ucierpiał.

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Próby usunięcia usterki trwały całą noc. "Z przyczyn technicznych RTE (operator sieci energetycznej - red.) nie będzie w stanie przywrócić połączeń do gospodarstw domowych, których sieć została uszkodzona, w ciągu dnia. Połączenia zostaną nawiązane najwcześniej pod koniec środy" - poinformował operator.

Tragiczne skutki ekstremalnych upałów. Informacje o pierwszych ofiarach

Poważna awaria prądu to kolejny skutek ekstremalnej sytuacji pogodowej dotykającej między innymi Francję. W nocy poniedziałku na wtorek odnotowano najwyższe temperatury od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1947 r. Ponad połowa kraju - 54 francuskie departamenty z 96 kontynentalnych - została objęta czerwonymi alertami pogodowymi.

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W związku z upałami zamknięto 1,8 tys. szkół, z kolei w 8 tys. zmieniono godziny zajęć. Ekstremalne temperatury stały się również przyczyną tragedii. Od 18 do 23 czerwca utonęło 40 osób - w większości były to osoby w młodym wieku. W poniedziałek poinformowano również o śmierci dwójki dzieci w wieku dwóch i czterech lat. Ciała chłopców znalazła ich matka w rozgrzanym samochodzie. - Przyczyny śmierci (dzieci - red.) są ustalane, ale hipoteza dotycząca upału jest pierwszoplanowa - poinformowała prokuratorka w mieście Carpentras, Helene Mourges.