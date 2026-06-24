Nowy raport "Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2026 roku", przygotowany przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, pokazuje, że liczebność tej grupy systematycznie rośnie.

To w przeważającej mierze osoby, które nie wypracowały stażu uprawniającego do emerytury gwarantowanej; przez przerwę w karierze, pracę "na czarno", albo odprowadzanie składek od minimalnego wynagrodzenia.

Coraz więcej osób dostaje głodowe emerytury

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. To oznacza wzrost o 99,58 zł z poziomu 1 878,91 zł w 2025 roku. Waloryzację przeprowadzono na podstawie ustawy emerytalnej, podwyższając świadczenia wskaźnikiem 105,3 proc.

Gwarantowane minimum dostają jednak wyłącznie osoby ze stażem uprawniającym do takiego świadczenia: co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn. Brak wymaganego stażu nie pozwala na realizację dopłaty z budżetu. W takim wypadku ZUS wypłaca wyłącznie kwotę wynikającą ze zgromadzonego kapitału.

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Według raportu liczba osób pobierających emerytury niższe od ustawowego minimum wyniosła w marcu 2026 roku 462,8 tys. osób. Rok wcześniej było to 437,9 tys. W grupie 30,1 tys. osób otrzymuje świadczenie w wysokości do 500 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 8,7 proc. w porównaniu z marcem 2025 roku (27,7 tys.). Spośród nich 8,8 tys. pobiera emeryturę w wysokości do 100 zł (rok wcześniej - 7,9 tys.).

"Spośród 30,1 tys. osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł 8,8 tys. świadczeniobiorców pobierało emeryturę w wysokości do 100,00 zł (w marcu 2025 r. 7,9 tys.)" - poinformował ZUS w dokumencie.

Na drugim biegunie liczby te są znacznie większe. Emeryturę powyżej 7 tys. zł pobierało w marcu 2026 roku 800,3 tys. osób (o 28,5 proc. więcej niż rok wcześniej - 622,7 tys.). Świadczenie przekraczające 10 tys. zł otrzymywało 188,5 tys. emerytów.

Przepaść między emeryturami kobiet i mężczyzn

Różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn pozostaje wyraźna. Według raportu ZUS przeciętna emerytura kobiety wyniosła w marcu 2026 roku 3 662,52 zł, a mężczyzny - 5 312,28 zł. Różnice widać też w medianie: połowa kobiet pobierała emeryturę nie wyższą niż 3 244,96 zł, podczas gdy u mężczyzn ta granica wynosiła 4 877,33 zł.

Różnica wynika z kilku nakładających się mechanizmów:

kobiety przechodzą na emeryturę o pięć lat wcześniej niż mężczyźni

krócej pracują zawodowo, co jest efektem przerw związanych z wychowaniem dzieci

żyją dłużej, więc ZUS dzieli ich kapitał przez większą liczbę miesięcy przeciętnego dalszego trwania życia na emeryturze

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Dane ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku pokazywały, że 38,4 proc. kobiet otrzymywało emeryturę do 2800 zł brutto, podczas gdy świadczenia powyżej 3800 zł trafiały do 69,5 proc. mężczyzn.

Z kolei po waloryzacji w marcu 2026 roku emeryturę do 3200 zł pobierało 44,2 proc. kobiet, a świadczenie powyżej 4000 zł otrzymywało 70,9 proc. mężczyzn. Sytuacja kobiet pozostaje więc trudna i to właśnie one w dużym stopniu zasilają grupę najuboższych emerytów.

Bibliografia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku, oprac. A. Czajkowski, Warszawa 2025. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2026 roku, oprac. A. Czajkowski (Wydział Badań Statystycznych), Warszawa 2026.

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red. / polsatnews.pl