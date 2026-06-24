"Dlaczego jest wciąż na wolności?". Morawiecki pyta o Kacprzyka

Wiceszef PiS skomentował najnowsze doniesienia ws. afery w Szpitalu Południowym, w którą zaangażowany był m.in. 28-letni lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Nawiązując do wyemitowanego przez kanał Zero wywiadu z lek. Emilem Jędrzejewskim, chirurgiem i sygnalistą związanym z placówką, stwierdził, że działania Kacprzyka stwarzały zagrożenie dla pacjentów.

- W tym wywiadzie dowiedzieliśmy się, że mówimy nie tylko o niezawinionej śmierci, o cierpieniu ludzkim, o zdrowiu, ale mówimy o rzeczach najważniejszych, o rzeczach ostatecznych. Mówimy o tym, że jeden człowiek, który prawdopodobnie zbudował tam "ośmiornicę Platformy (Koalicji - red.) Obywatelskiej", doprowadził do zaniedbań, doprowadził do śmierci prawdopodobnie niewinnych osób - mówił były premier.

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Morawiecki o aferze w Szpitalu Południowym. "To co robi Tusk jest absolutnie obrzydliwe"

Jak wymieniał Morawiecki, w warszawskim szpitalu dochodziło do rozmaitych nadużyć i nieprawidłowości w leczeniu pacjentów. Powtórzył oświadczenie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej o "świadkach bezczeszczenia zwłok" na oddziale kierowanym przez Kacprzyka.

Zdaniem polityka wobec lekarza natychmiast powinny zostać zastosowane środki zapobiegawcze. - Dlaczego Kacprzyk jest ciągle na wolności? Dlaczego prokuratura zajmuje się zastraszaniem? - pytał wiceprezes PiS. Jak przekonywał, były koordynator SOR-u "dzisiaj biega sobie pod Warszawą wolny i w moim przekonaniu ma czas na mataczenie" i negocjowanie warunków swojej wolności z władzami KO.

Winą za ten fakt i za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie obarczył również premiera i szefa KO Donalda Tuska.

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- Szanowni państwo, to co robi premier Tusk jest absolutnie obrzydliwe. Te podłe i plugawe insynuacje, które mają za zadanie podważyć wiarygodność pana doktora Jędrzejewskiego, to jest ich ostatnia deska ratunku i tonący chwyta się brzytwy - powiedział. Według Morawieckiego "Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony".

- Ręce trzęsą mu się ze strachu i nie dziwię się, dlatego że wczoraj nie tylko Warszawa wstrzymała oddech, ale wczoraj cała Polska się zatrzymała - dodał.

Były premier z apelem do świadków. "Nie bójcie się"

Były premier w rządzie PiS stwierdził jednocześnie, że wezwanie lek. Jędrzejewskiego do prokuratury w charakterze świadka jest "ze wszech miar podejrzane", biorąc pod uwagę brak zastosowania środków zapobiegawczych wobec Dawida Kacprzyka. Dodał jednak, że na pochwałę zasługują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Januszem Cieszyńskim, którzy dokonali interwencji poselskiej w Szpitalu Południowym.

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Stwierdził również, że politycy KO Bartosz Arłukowicz i Roman Giertych, których nazwał "zastraszającymi bulterierami", próbują wpłynąć na zeznania potencjalnych świadków w śledztwie ws. warszawskiego szpitala.

- Ja jestem po to, żeby powiedzieć ludziom: nie bójcie się. Naprawdę, nie obawiajcie się. Mówcie prawdę i pokazujcie patologię tej władzy po to, żeby taka ośmiornica nie mogła nigdy więcej doprowadzić w innych miejscach do utraty zdrowia, do utraty życia - mówił Morawiecki.

Kryzys na linii Warszawa-Kijów. Morawiecki: Ukraina na tym bardzo mocno przegrała

Marek Tejchman poprosił też swojego gościa o komentarz w sprawie sporu polsko-ukraińskiego, który zrodził się między przywódcami obu państw po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Zapytany o to, czy pozycja Polski na arenie międzynarodowej osłabnie po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, Morawiecki stwierdził, że to "Ukraina na tym bardzo mocno przegrała".

Jego zdaniem duża część polityków z Europy Zachodniej dzięki ruchowi prezydenta Nawrockiego dowiedziała się o rzezi wołyńskiej. Jest to również w jego opinii strategiczna porażka władz w Kijowie.

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- Bez Polski, bez współpracy z polskim obozem patriotycznym, bez dogadania się z nami, Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej ani formalnie, ani nieformalnie - ocenił. Dopytywany o to, jaka przyszłość czeka relacje Warszawy z Kijowem, Morawiecki powiedział, że zawsze może być ona gorsza.

- Pamiętajmy, szanowni państwo, może być zawsze gorzej. Ja nie mam tutaj żadnych złudzeń, tak jak z Niemcami. Kłócimy się z nimi, żądamy od nich reparacji. Mamy wobec nich bardzo dużo zastrzeżeń, pretensji. Oni nas oszukują, oni prowadzą wobec nas podłą politykę europejską, ale jednocześnie prowadzimy z nimi bardzo ożywiony handel i bardzo pogłębioną współpracę gospodarczą. Trzeba być realistą na arenie międzynarodowej i trzeba pilnować polskich interesów - podsumował.