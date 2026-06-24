"Ponadpartyjna zgoda i presja mediów, która ma sens" - takimi słowami określiła działania podejmowane w sprawie penalizacji patostreamingu reporterka Polsat News, Katarzyna Rosicka.

Wszystko zaczęło się bowiem od reportaży Polsat News "Nie dla patocelebrytów", które doprowadziły do nagłośnienia kwestii niebezpieczeństw związanych ze szkodliwymi treściami publikowanymi w internecie, do których dostęp mają również osoby małoletnie.

Ustawa o patostreamingu w Senacie. Pokłosie reportaży Polsat News

Nowelizacja Kodeksu Karnego została przegłosowana przez Sejm i skierowana do dwóch komisji senackich, przez które przeprocedowana została bez żadnych poprawek. W środę trafi pod obrady Senatu, który zadecyduje o jej dalszym losie.

Zgodnie z założeniami ustawy, publikacja w internecie treści, które przedstawiają popełnianie jakiegokolwiek przestępstwa będzie groziło karą pozbawienia wolności do lat trzech. W przypadku, gdy ofiarą na zamieszczonych materiałach będzie osoba niepełnoletnia, kara może zostać podwyższona do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Posiedzenie Senatu rozpoczęło się o godz. 11:00. Ustawa o zakazie patostreamingu to 10. punkt obrad.

Strona rządowa deklarowała, że zapisy ustawy wejdą w życie jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jeżeli w środę projekt wyjdzie z Senatu, jego przyszłość zależeć będzie od podpisu prezydenta.

WIDEO: Decydują się losy ustawy o patostreamingu. Pokłosie reportaży Polsat News

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"Dobry krok dzięki Polsat News". Politycy o inicjatywie dziennikarzy

Cykl "Nie dla patocelebrytów" jest pierwszym i jedynym takim projektem medialnym poświęcony zjawisku patostreamingu, patologicznych transmisji internetowych i coraz większej popularności freak fightów wśród młodych odbiorców.

W ostatnich tygodniach politycy zaangażowani w prace nad nowymi przepisami wielokrotnie podkreślali znaczenie działań Polsat News.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na antenie naszej stacji mówił: - Robimy dobry krok dzięki Polsat News i jego inicjatywie. Wierzę, że jeszcze w lipcu zamkniemy ten temat.

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Również poseł PiS Michał Wójcik wskazywał na wpływ naszej stacji na rozpoczęcie publicznej debaty. - Polsat News ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o walkę z patostreamingiem. To wy zaczęliście tę debatę publiczną - mówił polityk.