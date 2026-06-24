Problemy z dostępnością benzyny zgłaszają mieszkańcy m.in. obwodu moskiewskiego, Włodzimierza, Riazania, Rostowa nad Donem, Jekaterynburga, Pietrozawodska i Czelabińska.

Z relacji zebranych przez rosyjską niezależną "Nową Gazietę Europa" wynika, że na wielu stacjach paliwa nie ma wcale, na innych obowiązują limity, a tam, gdzie benzyna się pojawia, szybko ustawiają się kolejki.

Według rosyjskich kierowców kłopoty nasiliły się po atakach ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. W praktyce oznacza to coraz większy chaos na stacjach: część sieci zamyka dystrybutory, część ogranicza sprzedaż, a w wielu miejscach benzyny nie można kupić do kanistrów.

"Benzyny nie ma nigdzie". Kierowcy w Rosji objeżdżają stacje

Jedna z cytowanych przez medium osób relacjonowała, że podczas wyjazdu poza Moskwę nie mogła zatankować na żadnej stacji. Inny kierowca opowiadał, że jadąc przez okolice Woroneża, mijał kolejne stacje z informacją o przerwie technicznej albo z pustymi dystrybutorami.

Tam, gdzie paliwo jeszcze było, kierowcy musieli czekać nawet około godziny. W części miejsc sprzedaż ograniczano do 20 lub 30 litrów na osobę. - Trudno wytłumaczyć dziecku, że nie może jeździć quadem przez ambicje jednego starego, tchórzliwego dziada - mówi mieszkaniec Moskwy. To wyraźna aluzja do Władimira Putina.

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Podobne sygnały płyną z obwodu włodzimierskiego. Jedna z mieszkanek opowiadała, że na obwodnicy Włodzimierza kolejne stacje były zamknięte, a na tablicach cenowych widniały same zera. Paliwo udało się znaleźć dopiero przy płatnej trasie M-12, ale tam również stały duże kolejki.

We Włodzimierzu benzyna miała pojawiać się raz na jakiś czas i szybko znikać. Na jednej ze stacji sprzedawano ją z limitem 20 litrów, po około 4,35 zł za litr. Mieszkańcy zaczęli ograniczać jazdę samochodami. Niektórzy przesiedli się na transport publiczny, inni tankują "na zapas" i zostawiają auta pod domem.

Kanistry stały się problemem. Rosjanie skarżą się na brak paliwa

Osobny problem dotyczy sprzedaży benzyny do kanistrów. W Moskwie i obwodzie moskiewskim kierowcy skarżą się, że coraz trudniej kupić paliwo do kosiarek, pił spalinowych, quadów czy sprzętu wykorzystywanego w pracy.

Mieszkaniec Czechowa w obwodzie moskiewskim relacjonował, że chciał kupić 10 litrów benzyny do kosiarki, ale spotkał się z odmową. - Do kanistrów nie nalewają! - powiedział. Inny czytelnik mówił, że na stacjach "Rosniefti" powoływano się na decyzję kierownictwa, a na "Łukoilu" odsyłano go na infolinię.

Problem dotyka także firm. Jedna z rozmówczyń wyjaśniała, że w centrach handlowych benzyna w kanistrach jest potrzebna do obsługi wózków i urządzeń wykorzystywanych przy dostawach. Według jej relacji w Moskwie od ubiegłego tygodnia większość stacji nie sprzedaje już paliwa w ten sposób. Udało się je kupić tylko na "Tatniefti" i wyłącznie po 20 litrów na osobę.

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W Riazaniu problemy miały zacząć się od mniejszych stacji, ale przez dłuższy czas kierowcy nie zwracali na to większej uwagi. Sytuacja zmieniła się nagle, gdy paliwo zaczęło znikać także z dużych sieci. Według relacji mieszkańca miasta jednego dnia rano benzyna była jeszcze dostępna, a wieczorem część stacji "Gazpromniefti" przestała działać.

Później paliwo miało znikać również z innych punktów. Tam, gdzie pozostało, kierowcy ustawiali się w kolejkach trwających godzinę lub dwie. Na mniejszych stacjach benzyna pojawia się z ograniczeniami, ale cena bywa nawet półtora raza wyższa od normalnej.

W Rostowie nad Donem benzyna ma być dostępna głównie rano, po nocnych dostawach cystern. Po południu paliwa często już nie ma. Jeden z mieszkańców wskazywał, że benzyna 95+ kosztowała 14 czerwca około 3,99 zł za litr, a 23 czerwca już około 4,19 zł.

W Jekaterynburgu kierowcy zgłaszają braki benzyny 92 i 95 na stacjach "Łukoilu". Na stacjach niesieciowych cena miała wzrosnąć nawet do około 6,07 zł za litr. W Serpuchowie benzyna na jednej z prywatnych stacji kosztowała około 5,06 zł, a w Protwinie za 95. trzeba było zapłacić około 5,56 zł za litr.

Kierowcy w Rosji tankują na zapas. "Dziesięć kanistrów po 20-30 litrów"

Wraz z niedoborami pojawiły się próby robienia zapasów. Jeden z mieszkańców Riazania opowiadał, że na podmiejskiej stacji widział samochód osobowy z przyczepą, w której znajdowało się około dziesięciu kanistrów. Według jego relacji każdy mógł mieć po 20-30 litrów, a kierowca długo napełniał je paliwem.

Część Rosjan tłumaczy kolejki właśnie takim zachowaniem. Inni wskazują jednak, że paliwo zaczęło znikać jeszcze zanim kierowcy masowo ruszyli na stacje. - Najbardziej niepokoi to, że nie ma oficjalnej informacji, gdzie benzyna jest, a gdzie jej nie ma - relacjonuje jeden z rozmówców.

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Niepewność widać także w transporcie i logistyce. Główny mechanik jednej z firm mówił, że problemy zaczęły się 11-12 czerwca, kiedy na stacjach Gazpromu i Rosnieftu zaczęto ograniczać limity tankowania. Po incydentach w Kapotni limity miały spaść jeszcze bardziej.

Według jego relacji firma dostała polecenie tankowania nawet po około 5-5,60 zł za litr, byle nie dopuścić do pustych baków i przerw w dostawach. Pracownicy obawiają się jednak, że jeśli sytuacja się utrzyma, wzrost kosztów transportu przełoży się na ceny produktów.