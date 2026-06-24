Podczas gdy na stacjach benzynowych brakuje paliwa, a niektóre obwody ogłaszają zakazują mieszkańcom kupowania benzyny, największa w obwodzie moskiewskim rafineria ropy naftowej właśnie została zamknięta.

Celny strzał Ukraińców. Rosyjska rafineria wstrzymała prace

Jak informuje agencja Reutera, która dotarła do dwóch źródeł w branży paliwowej, naprawa obiektu, który został poważnie uszkodzony w niedawnym zmasowanym ataku ukraińskich dronów, zajmie co najmniej sześć miesięcy. Do tego czasu rafineria pozostanie nieczynna.

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Położona na obrzeżach Moskwy rafineria tylko w czerwcu aż dwukrotnie stała się celem ataków ukraińskich wojsk, co zmusiło ją do całkowitego zamknięcia. Zakład, który od Kremla dzieli jedynie 15 km, stanowi ważny strategicznie element infrastruktury paliwowej w Rosji. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, rafineria ta zapewnia w regionie około 40 proc. całej benzyny i 50 proc. oleju napędowego. Częściowo zaopatruje ona również rosyjskie wojsko.

Gazprom, który jest operatorem zakładu, nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Kryzys paliwowy w Rosji. Media: władze rozważają import surowców

Według danych agencji Reuters w 2024 roku moskiewska rafineria przerobiła łącznie 11,6 miliona ton ropy naftowej, produkując 2,9 miliona ton benzyny i 3,2 miliona ton oleju napędowego.

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Nowa strategia wojsk Ukrainy, polegająca na nasileniu ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną, spowodowała liczne zniszczenia terminali naftowych i rafinerii wewnątrz kraju.

W obliczu rosnącego kryzysu paliwowego Rosja rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu eksportu oleju napędowego, przekazał we wtorek wicepremier Alaksandr Nowak. Jak donoszą lokalne rosyjskie media, władze w Moskwie rozważają także import paliw w celu uzupełnienia braków. Pierwsze dostawy miałyby trafić na Krym, gdzie sprzedaż benzyny została zawieszona.