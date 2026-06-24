Bolesny cios dla Rosjan. Kluczowa moskiewska rafineria została zamknięta

Świat

Wskutek ataku wojsk Ukrainy moskiewska rafineria ropy naftowej będzie nieczynna przez co najmniej pół roku - przekazał Reuters, powołując się na źródła branżowe. Sytuacja ta komplikuje narastający kryzys gospodarczy wywołany niedoborami paliwa w Rosji.

PAP/EPA/STRINGER
Rafineria w Moskwie zamknięta z powodu ataku wojsk Ukrainy

Podczas gdy na stacjach benzynowych brakuje paliwa, a niektóre obwody ogłaszają zakazują mieszkańcom kupowania benzyny, największa w obwodzie moskiewskim rafineria ropy naftowej właśnie została zamknięta.

Celny strzał Ukraińców. Rosyjska rafineria wstrzymała prace

Jak informuje agencja Reutera, która dotarła do dwóch źródeł w branży paliwowej, naprawa obiektu, który został poważnie uszkodzony w niedawnym zmasowanym ataku ukraińskich dronów, zajmie co najmniej sześć miesięcy. Do tego czasu rafineria pozostanie nieczynna.

 

ZOBACZ: Kluczowy obiekt w ogniu. Zaopatrywał Rosjan w Ukrainie

 

Położona na obrzeżach Moskwy rafineria tylko w czerwcu aż dwukrotnie stała się celem ataków ukraińskich wojsk, co zmusiło ją do całkowitego zamknięcia. Zakład, który od Kremla dzieli jedynie 15 km, stanowi ważny strategicznie element infrastruktury paliwowej w Rosji. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, rafineria ta zapewnia w regionie około 40 proc. całej benzyny i 50 proc. oleju napędowego. Częściowo zaopatruje ona również rosyjskie wojsko.

 

Gazprom, który jest operatorem zakładu, nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Kryzys paliwowy w Rosji. Media: władze rozważają import surowców

Według danych agencji Reuters w 2024 roku moskiewska rafineria przerobiła łącznie 11,6 miliona ton ropy naftowej, produkując 2,9 miliona ton benzyny i 3,2 miliona ton oleju napędowego.

 

ZOBACZ: Rosjanie w szoku po atakach na Moskwę. "Zobaczyli na własne oczy"

 

Nowa strategia wojsk Ukrainy, polegająca na nasileniu ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną, spowodowała liczne zniszczenia terminali naftowych i rafinerii wewnątrz kraju. 

 

W obliczu rosnącego kryzysu paliwowego Rosja rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu eksportu oleju napędowego, przekazał we wtorek wicepremier Alaksandr Nowak. Jak donoszą lokalne rosyjskie media, władze w Moskwie rozważają także import paliw w celu uzupełnienia braków. Pierwsze dostawy miałyby trafić na Krym, gdzie sprzedaż benzyny została zawieszona.

WIDEO: Prowadzi w sondażach prezydenckich we Francji i chwali Polskę: Może służyć jako przykład
Maria Kosiarz / ag / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKMOSKWARAFINERIAROSJAŚWIATWOJNAWOJNA W UKRAINIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 