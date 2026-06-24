Białoruskie wojsko wzywa poborowych. Ministerstwo o "ćwiczeniach mobilizacyjnych"
Białoruskie ministerstwo obrony poinformowało, że w związku z rozpoczęciem "ćwiczeń mobilizacyjnych" wzywani są poborowi z obwodu grodzieńskiego w celu weryfikacji ich danych osobowych. Do stawienia się ma zostać wezwanych ok. 2 tysiące Białorusinów. Ukraińskie służby i Instytut Studiów nad Wojną wskazują na ryzyko wciągnięcia Białorusi przez Rosję w wojnę z Ukrainą.
Powiadamianie poborowych o obowiązku meldunkowym i weryfikacji danych zostało wydane na podstawie zarządzenia komisarza wojskowego obwodu grodzieńskiego.
Białorusini wzywani przez wojsko. Trwają "ćwiczenia mobilizacyjne"
"Planowane jest powiadomienie około dwóch tysięcy obywateli" - wskazano na stronie białoruskiego ministerstwa obrony. Zawiadomienia zaczęły się 20 czerwca, a dzień później został otwarty punkt do którego zgłaszają się wezwani obywatele. Proces weryfikacji ma przebiegać etapami i zakończyć się 2 lipca.
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Według informacji opublikowanych przez Instytut Studiów nad wojną (ISW), Rosja może podjąć próby wciągnięcia Białorusi w wojnę w Ukrainie.
"Rosyjscy urzędnicy mogą pewnego dnia nalegać, by obywatele de facto anektowanej Białorusi służyli w rosyjskich Siłach Zbrojnych lub w rosyjskich formacjach wojskowych Państwa Związkowego, zgodnie z jednolitym prawem Państwa Związkowego" - wskazuje ISW.
Rosja wciągnie Białoruś w wojnę? ISW wskazuje na traktat
Pretekstem do takiego działania ma być traktat o Państwie Związkowym, który zrównuje status obywatelski Rosjan i Białorusinów. Zgodnie z jego postanowieniami, mają oni równe prawa, ale i obowiązki. Zdaniem ekspertów z ISW Moskwa może zechcieć wykorzystać tę sytuację do prowadzenia rekrutacji wojskowej na terenie Białorusi.
Pozyskanie żołnierzy z kraju sąsiada mogłoby uzupełnić braki powstałe zarówno w wyniku strat wojennych jak i coraz większych problemów z werbowaniem nowych rekrutów.
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