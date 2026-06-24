Powiadamianie poborowych o obowiązku meldunkowym i weryfikacji danych zostało wydane na podstawie zarządzenia komisarza wojskowego obwodu grodzieńskiego.

Białorusini wzywani przez wojsko. Trwają "ćwiczenia mobilizacyjne"

"Planowane jest powiadomienie około dwóch tysięcy obywateli" - wskazano na stronie białoruskiego ministerstwa obrony. Zawiadomienia zaczęły się 20 czerwca, a dzień później został otwarty punkt do którego zgłaszają się wezwani obywatele. Proces weryfikacji ma przebiegać etapami i zakończyć się 2 lipca.

ZOBACZ: Białoruś dołączy do wojny? Amerykańscy eksperci ostrzegają

Według informacji opublikowanych przez Instytut Studiów nad wojną (ISW), Rosja może podjąć próby wciągnięcia Białorusi w wojnę w Ukrainie.

"Rosyjscy urzędnicy mogą pewnego dnia nalegać, by obywatele de facto anektowanej Białorusi służyli w rosyjskich Siłach Zbrojnych lub w rosyjskich formacjach wojskowych Państwa Związkowego, zgodnie z jednolitym prawem Państwa Związkowego" - wskazuje ISW.

Rosja wciągnie Białoruś w wojnę? ISW wskazuje na traktat

Pretekstem do takiego działania ma być traktat o Państwie Związkowym, który zrównuje status obywatelski Rosjan i Białorusinów. Zgodnie z jego postanowieniami, mają oni równe prawa, ale i obowiązki. Zdaniem ekspertów z ISW Moskwa może zechcieć wykorzystać tę sytuację do prowadzenia rekrutacji wojskowej na terenie Białorusi.

Pozyskanie żołnierzy z kraju sąsiada mogłoby uzupełnić braki powstałe zarówno w wyniku strat wojennych jak i coraz większych problemów z werbowaniem nowych rekrutów.

ZOBACZ: Ukraińcy uderzyli w Krym. Potężne eksplozje, Sewastopol bez prądu

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał major Ołeksandr Piwnenko stwierdził, że zagrożenie działaniami wojennymi z terytorium Białorusi będzie realne, jeśli Rosja znajdzie 70 tys. żołnierzy.

W miniony piątek prezyden Wołodymyr Zełenski powiedział, że na terytorium Białorusi działają przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Zełenski dał Łukaszence tydzień na ich demontaż, a także zagroził, że w przeciwnym razie zrobi to Ukraina.