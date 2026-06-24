Traktat o Państwie Związkowym zrównuje status obywatelski Rosjan i Białorusinów. Zgodnie z jego postanowieniami, mają oni równe prawa, ale i obowiązki. Zdaniem ekspertów z ISW Moskwa może zechcieć wykorzystać tę sytuację do prowadzenia rekrutacji wojskowej na terenie Białorusi.

Pozyskanie żołnierzy z kraju sąsiada mogłoby uzupełnić braki powstałe zarówno w wyniku strat wojennych jak i coraz większych problemów z werbowaniem nowych rekrutów.

Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę? Analitycy ISW ostrzegają

"Rosyjscy urzędnicy mogą pewnego dnia nalegać, by obywatele de facto anektowanej Białorusi służyli w rosyjskich Siłach Zbrojnych lub w rosyjskich formacjach wojskowych Państwa Związkowego, zgodnie z jednolitym prawem Państwa Związkowego" - wskazuje ISW.

Analitycy sugerują, że celem Kremla jest przedstawienie potencjalnych ukraińskich uderzeń na białoruskie cele jako eskalację skierowaną przeciwko Białorusi i Państwu Związkowemu.

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TSN przypomina, że umowy o bezpieczeństwie Rosji i Białorusi wynikają nie tylko z Traktatu o Państwie Związkowym, ale również Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W praktyce mowa o bloku militarno-politycznym stworzonym w krajach postradzieckich, opierającym się na mechanizmie podobnym do NATO.

Jak informował Wall Street Journal, od kilku miesięcy Moskwa nasila presję na Mińsk. Kreml rozważać ma możliwość korzystania z terytorium Białorusi, by organizować operacje hybrydowe skierowane przeciwko krajom NATO. Sąsiedni kraj miałby służyć jako teren do otwarcia drugiego frontu w wojnie.

Ukraina ostrzega Białoruś. Wyznaczono 500 celów w kraju Łukaszenki

Wołodymyr Zełenski już w maju informował, że monitorowane są nietypowe ruchy na granicy białoruskiej. Stwierdził, że Ukraina jest gotowa "zareagować na wszelkie próby wciągnięcia sąsiednich sił do agresywnych działań przeciwko jej suwerenności".

Serwis tsn.ua, powołując się na doniesienia ukraińskich służb przekazał, że "Rosja rozważa opcję hybrydowego wykorzystania swoich wojsk z terytorium Białorusi we współpracy z jednostkami białoruskimi".

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W związku z ocenami Kijowa, Robert "Magyar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy poinformował, że wyznaczonych zostało 500 celów na terytorium Białorusi, które mogłyby zostać zaatakowane, jeśli Alaksandr Łukaszenka postanowi wesprzeć sił rosyjskie.

- Rejestrujemy przelot każdego Shaheda, który korzysta z korytarzy Białorusi i kieruje się na Ukrainę - zwrócił się "Magyar" do białoruskiego dyktatora.