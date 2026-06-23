"Zredukować do zera". Putin odpowiada na działania Ukrainy

Rosja od miesięcy jest pod olbrzymią presją ukraińskich ataków w głąb swojego terytorium. Celem są głównie rafinerie, terminale czy zakłady należące do przemysłu zbrojeniowego.

Rosja. Władimir Putin polecił zminimalizować skutki ataków na infrastrukturę

W związku ze skalą zniszczeń jakie powodują uderzenia Ukraińców, rosyjski przywódca Władimir Putin oświadczył, że polecił rządowi podjęcie dodatkowych działań.

W narracji włodarza Kremla sytuacja ukraińskiej armii na froncie się pogarsza, w związku z tym - jak twierdzi - władze w Kijowie postanowił "uderzać w cele cywilne", żeby powodować problemy z dostawami energii i wpływać na sezon turystyczny w Rosji.

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- Przede wszystkim zadanie powstrzymania tych zagrożeń spoczywa na barkach Ministerstwa Obrony. Jednocześnie rząd Federacji Rosyjskiej powinien podjąć niezbędne dodatkowe środki, aby zminimalizować i zredukować do zera konsekwencje takich działań - powiedział Putin.

"Ukraina uderza, by stworzyć wrażenie silnej pozycji negocjacyjnej"

Ukraińskie uderzania określił mianem "ataków terrorystycznych". Przekonywał, że w jednym z przypadków celem był autobus z białoruskimi dziećmi w obwodzie biełgorodzki, a w innym przypadku akademik w Starobielsku, w okupowanym obwodzie ługańskim.



- Ukraina uderza, by stworzyć wrażenie rzekomo silnej pozycji negocjacyjnej - uważa Putin.

Zapowiedział, że Rosja będzie działać "na wszystkich kierunkach", "opierając się na dalszej stabilizacji gospodarki i osiągnięciach wojska".