Zmiany w CBŚP. Powołano nowego komendanta

Polska Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Nadinsp. Kamil Borkowski został mianowany nowym komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji. Były Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku zastąpi w tej roli nadinsp. Cezarego Lubę, który pełnić będzie funkcję wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zdjęcie przedstawia dwóch policjantów w mundurach Centralnego Biura Śledczego Policji. Na pierwszym planie widać policjanta od tyłu, ubranego w kamizelkę taktyczną z napisem "CBSP". W prawym górnym rogu umieszczono okrągłe zdjęcie przedstawiające twarz nadinsp. Kamila Borkowskiego w mundurze policyjnym.
Centralne Biuro Śledcze Policji/Polska Policja
Nadinsp. Kamil Borkowski nowym komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji

"Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Borkowskiego" - poinformowano w mediach społecznościowych polskiej policji.

 

Dotychczasowy dowódca tych służb - nadinsp. Cezary Luba - został decyzją premiera mianowany wiceszefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stało się to na wniosek szefa CBA, Tomasza Strzelczyka.

Zmiany w CBŚP. Powołano nowego komendanta

Jak dowiadujemy się z komunikatu policji, nowy komendant CBŚP ma 30-letnie doświadczenie w policji. W czasie pełnienia swojej służby angażował się w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Ponad 20 lat pracował w strukturach CBŚ, "zdobywając doświadczenie w realizacji najtrudniejszych zadań wymierzonych w grupy przestępcze działające zarówno w kraju, jak i poza jego granicami".

 

ZOBACZ: Wyłudzali pieniądze z tarcz w czasie pandemii. 13 osób zatrzymanych

 

Policja podkreśla, że "doświadczenie, wiedza i skuteczne przywództwo" nadinsp. Borkowskiego będzie przydatne w kontekście zwalczania działań przestępców, którzy coraz częściej posługują się nowymi technologiami, wykorzystują międzynarodowe powiązania i zaawansowane metody.

 

"Gratulujemy objęcia stanowiska i życzymy powodzenia w realizacji nowych wyzwań oraz dalszych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli" - czytamy w wydanym komunikacie.

WIDEO: Nie tylko sprawa radnego KO. Domański mówi o "setkach" przypadków
Czytaj więcej
CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJINADINSP KAMIL BORKOWSKIPOLICJAPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 