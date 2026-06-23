"Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Borkowskiego" - poinformowano w mediach społecznościowych polskiej policji.

Dotychczasowy dowódca tych służb - nadinsp. Cezary Luba - został decyzją premiera mianowany wiceszefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stało się to na wniosek szefa CBA, Tomasza Strzelczyka.

Zmiany w CBŚP. Powołano nowego komendanta

Jak dowiadujemy się z komunikatu policji, nowy komendant CBŚP ma 30-letnie doświadczenie w policji. W czasie pełnienia swojej służby angażował się w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Ponad 20 lat pracował w strukturach CBŚ, "zdobywając doświadczenie w realizacji najtrudniejszych zadań wymierzonych w grupy przestępcze działające zarówno w kraju, jak i poza jego granicami".

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Policja podkreśla, że "doświadczenie, wiedza i skuteczne przywództwo" nadinsp. Borkowskiego będzie przydatne w kontekście zwalczania działań przestępców, którzy coraz częściej posługują się nowymi technologiami, wykorzystują międzynarodowe powiązania i zaawansowane metody.

"Gratulujemy objęcia stanowiska i życzymy powodzenia w realizacji nowych wyzwań oraz dalszych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli" - czytamy w wydanym komunikacie.