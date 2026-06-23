"Wystawia Tuska na pośmiewisko". Fala komentarzy po decyzji Zełenskiego

Premier Ukrainy Julija Swyrydenko stanie na czele delegacji Kijowa, która przybędzie na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

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Wcześniej Polsat News dowiedział się, że Wołodymyr Zełenski ostatecznie zrezygnował z przyjazdu do Polski. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną jego decyzji był wzrost napięć na linii Polska-Ukraina po tym, jak Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.

"Gdyby nie jego decyzja". Kosiniak-Kamysz o decyzji Zełenskiego

Do ruchu ukraińskich władz odniósł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że obecne napięcia są skutkiem wcześniejszych decyzji, które - jak mówił - "dziś zbierają pokłosie".

W jego ocenie prezydent Ukrainy powinien był pojawić się w Gdańsku jako współorganizator wydarzenia. - My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego - zaznaczył.

- Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji - skomentował lider PSL.

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- Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję - dodał Kosiniak-Kamysz.

"Wystawia Tuska na pośmiewisko". Przydacz o ruchu ukraińskiego przywódcy

Głos na temat ruchu Zełenskiego zabrało środowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

"Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz" - przekazał na platformie X szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.

Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego.



Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 23, 2026

"Jaki sens ma ta konferencja?" Parlamentarzyści o szczycie w Gdańsku

Swój komentarz w mediach społecznościowych zamieściła również posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Jej zdaniem, w obecnej sytuacji, organizowanie takiego szczytu jest bezprzedmiotowe.

"Wiemy, że (Zełenskiego - red.) nie będzie. Pytanie jaki sens ma teraz ta konferencja w związku z tym? - zapytała (pisownia oryginalna).

No już wiemy, że nie będzie. Pytanie jaki sens ma teraz ta konferencja w związku z tym? https://t.co/EhM055SZPK — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) June 23, 2026

Z kolei posłanka KO Bożena Lisowska stwierdziła, że winna całego zamieszania jest kancelaria prezydenta.

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"Kancelaria Nawrockiego osiągnęła swój polityczny cel. Prezydent Zełenski nie będzie obecny w Gdańsku na Konferencji Odbudowy Ukrainy. Niestety to było do przewidzenia " - stwierdziła na platformie X.

Kancelaria Nawrockiego osiągnęła swój polityczny cel ❌

Prezydent Zełenski nie będzie obecny w Gdańsku na Konferencji Odbudowy Ukrainy ⚠️

Niestety to było do przewidzenia ⚠️ — Bożena Lisowska (@bozenalisowska) June 23, 2026