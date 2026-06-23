"Wystawia Tuska na pośmiewisko". Fala komentarzy po decyzji Zełenskiego
Politycy odnieśli się do rezygnacji Zełenskiego z udziału w gdańskim szczycie odbudowy Ukrainy. - Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz. "Prezydent Ukrainy (...), rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko" - przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
Premier Ukrainy Julija Swyrydenko stanie na czele delegacji Kijowa, która przybędzie na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
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Wcześniej Polsat News dowiedział się, że Wołodymyr Zełenski ostatecznie zrezygnował z przyjazdu do Polski. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną jego decyzji był wzrost napięć na linii Polska-Ukraina po tym, jak Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.
"Gdyby nie jego decyzja". Kosiniak-Kamysz o decyzji Zełenskiego
Do ruchu ukraińskich władz odniósł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lider PSL ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że obecne napięcia są skutkiem wcześniejszych decyzji, które - jak mówił - "dziś zbierają pokłosie".
W jego ocenie prezydent Ukrainy powinien był pojawić się w Gdańsku jako współorganizator wydarzenia. - My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego - zaznaczył.
- Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji - skomentował lider PSL.
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- Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję - dodał Kosiniak-Kamysz.
"Wystawia Tuska na pośmiewisko". Przydacz o ruchu ukraińskiego przywódcy
Głos na temat ruchu Zełenskiego zabrało środowisko prezydenta Karola Nawrockiego.
"Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zelenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz" - przekazał na platformie X szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
"Jaki sens ma ta konferencja?" Parlamentarzyści o szczycie w Gdańsku
Swój komentarz w mediach społecznościowych zamieściła również posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Jej zdaniem, w obecnej sytuacji, organizowanie takiego szczytu jest bezprzedmiotowe.
"Wiemy, że (Zełenskiego - red.) nie będzie. Pytanie jaki sens ma teraz ta konferencja w związku z tym? - zapytała (pisownia oryginalna).
Z kolei posłanka KO Bożena Lisowska stwierdziła, że winna całego zamieszania jest kancelaria prezydenta.
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"Kancelaria Nawrockiego osiągnęła swój polityczny cel. Prezydent Zełenski nie będzie obecny w Gdańsku na Konferencji Odbudowy Ukrainy. Niestety to było do przewidzenia " - stwierdziła na platformie X.
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