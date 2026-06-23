Jechała z Rosji do Polski. Niebywałe, co miała w bagażu

W nocy z 15 na 16 czerwca funkcjonariusze podczas kontroli autobusu wjeżdżającego z Rosji do Polski w jednym z bagaży znaleźli nietypowy przedmiot. To 57-centymetrowy miecz ryby piły.

Kontrola autobusu na granicy z Rosją. W bagażu miecz ryby piły

Okazało się, że rostrum przewoziła jedna z pasażerek, która - jak twierdzi - wracała z wizyty u rodziny, a przedmiot otrzymała w prezencie po zmarłym krewnym. Przekonywała, że nie miała świadomości, iż miecz ryby piły podlega szczególnej ochronie.

Ryba piła jest jedną z najbardziej zagrożonych grup ryb na świecie i wszystkie jej gatunki są objęte najwyższym stopniem ochrony Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). "Międzynarodowy handel ich okazami i częściami jest zabroniony" - podkreślono.

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Sprawa została zgłoszona prokuraturze, a kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu. W konsekwencji została obciążona grzywną oraz kosztami sądowymi. Przedmiot został skonfiskowany.

Konwencja Waszyngtońska. Czym jest i co zawiera?

"Jak podkreślają funkcjonariusze, brak świadomości przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności. Wiele osób przywozi z zagranicy pamiątki, wyroby dekoracyjne czy przedmioty kolekcjonerskie, nie zdając sobie sprawy, że mogą one pochodzić od gatunków objętych ochroną międzynarodową" - podano w komunikacie.

Konwencja Waszyngtońska (CITES) jest międzynarodowym porozumieniem, którego celem jest ochrona tysięcy gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.