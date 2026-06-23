"Zapowiadałem, że tak się stanie". Trzaskowski ogłasza ws. szpitali

Rafał Trzaskowski przekazał w mediach społecznościowych, że "w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy". "Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. We wtorek dopięte zostały wszystkie formalności" - dodał.

Podkreślił, że nie jest to kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. "To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia" - dodał. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani.

"Informacja o aktualnych składach rad nadzorczych będzie dostępna na stronach spółek oraz KRS" - poinformował jedynie stołeczny ratusz.

"Zapowiadałem, że tak się stanie". Trzaskowski o sytuacji w miejskich szpitalach

Miejskimi szpitalami są, oprócz Szpitala Południowego (w radzie była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, a prezesem zarządu burmistrz Ursynowa Robert Kempa), Szpital Czerniakowski (w radzie nadzorczej również burmistrz Ursynowa), Szpital Grochowski (w radzie zasiadał m.in. Janusz Pużuk, były dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji na Targówku i mąż warszawskiej radnej Lewicy i wiceministry nauki Karoliny Zioło-Pużuk), Szpital Praski (w radzie m.in. prezes MPWiK Renata Tomusiak), Warszawskie Centrum Opieki Medycznej Kopernik (w radzie m.in. radny Śródmieścia Paweł Martofel), Szpital Wolski (w radzie m.in. wiceburmistrz Woli Adam Hać).

W radach nadzorczych miejskich szpitali są również urzędnicy stołecznego ratusza.

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Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem publikacji portalu Zero.pl, który jako pierwszy opisał sprawę lekarza i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk miał zarobić 1,6 mln zł

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk w zeszły poniedziałek zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy - pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomółka-Siembora.

Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.

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W czwartek odbędą się dwie sesje rady Warszawy, na których radni wysłuchają informacji prezydenta miasta w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.

Kacprzyk, według doniesień medialnych miał w ciągu zaledwie 125 dni wykazać 732 godziny świadczeń, pracując w Szpitalu Bródnowskim. Tylko w marcu miało to być ponad 290 godzin. Radni PiS sejmiku chcą zwołania w tej sprawie nadzwyczajnej sesji.