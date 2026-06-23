Zamknięte szkoły, czerwone alerty. Europa w uścisku ekstremalnych upałów

Informację o liczbie ofiar we Francji przekazała tamtejsza minister sportu Marina Ferrari. - Kąpiel w miejscach, w których jest to zabronione, podczas fali upałów, to nie jest coś, co należy lekceważyć - powiedziała rozmowie z radiem France Inter. Tylko od niedzieli do poniedziałku utonęło 13 osób.

Rzecznik francuskiej służby bezpieczeństwa cywilnego Jerome Boulanger zaapelował o pływanie tylko w miejscach strzeżonych. W 2025 r. liczba utonięć podczas fali upałów we Francji wzrosła o 172 proc. W związku z sytuacją pogodową w poniedziałek władze zdecydowały o tymczasowym zamknięciu 845 szkół.

Fala upałów w Europie. Francja zamyka setki szkół

Poza utonięciami w ostatnich dniach we Francji doszło również do innych tragedii - w poniedziałek w mieście Carpentras matka znalazła swoje dzieci, dwóch chłopców w wieku dwóch i czterech lat, nieprzytomne w rozgrzanym samochodzie. Z kolei w Bordeaux, wskutek wysokich temperatur, w minionym tygodniu zmarły trzy starsze osoby w wieku od 80 do 95 lat, o czym poinformowała w niedzielę przedstawicielka lokalnego samorządu Sophie Brocas.

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Poniedziałkowe temperatury we Francji, podobnie jak te panujące podczas weekendu, znacznie odbiegały od średnich wartości standardowo notowanych w tym okresie. W Bordeaux termometry pokazały 41,9 st. C, z kolei w Poitiers było to 41,2 st. C - tym samym w mieście został pobity rekord ustanowiony w 1947 r.

Upały w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech. Temperatury blisko 40 st. C

Nie tylko Francja zmaga się z upałami. Brytyjscy meteorolodzy poinformowali w poniedziałek, że trwająca cztery dni fala ekstremalnych temperatur może spowodować w niektórych miejscach wzrost powyżej 39 st. C. Tym samym zostałby pobity czerwcowy rekord wynoszący 35,6 st. C, ustanowiony w 1957 i 1976 r.

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Wskaźniki na termometrach we Włoszech doprowadziły do ogłoszenia czerwonych alertów pogodowych dla 12 miast. Ostrzeżenia wystosowali także Hiszpanie, alarmując, że temperatury mogą przekraczać 39-40 st. C.