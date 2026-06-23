Wypadek z udziałem autobusu szkolnego na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR

Polska

Na drodze ekspresowej S8 w powiecie tomaszowskim (woj. łódzkie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem szkolnym. Autokarem nie podróżowały dzieci, ranny 16-latek z osobówki został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem.

Miejsce wypadku drogowego na autostradzie S8, widoczny uszkodzony samochód osobowy i autobus szkolny, policjant w kamizelce odblaskowej.
KPP w Tomaszowie Mazowieckim
Wypadek na S8 - zderzenie Volkswagena z autobusem szkolnym

- Przed godz. 7:30 na trasie S8 pomiędzy miejscowościami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska doszło do wypadku drogowego z udziałem osobowego Volkswagena i autobusu szkolnego marki Jelcz - przekazała polsatnews.pl asp.szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Wypadek na S8, lądował śmigłowiec LPR. Zderzenie z autobusem szkolnym

Z ustaleń policji wynika, że 42-latek kierujący samochodem osobowym najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu, którym kierował 49-letni mężczyzna. W autokarze nie było dzieci, oprócz kierowcy przebywały w nim dwie opiekunki w wieku 43 i 52 lat. 

 

fot. KPP w Tomaszowie Mazowieckim
fot. KPP w Tomaszowie Mazowieckim

 

Obrażeń doznał 16-letni pasażer Volksvagena, który został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi z podejrzeniem złamania nogi. 

 

Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w kierunku Warszawy pomiędzy Czerniewicami a Wólką Jagielczyńską odbywa się prawym pasem, zorganizowano objazd przez miejscowość Lipie. Utrudnienia na drodze potrwają do ok. godz. 10.

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