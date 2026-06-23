- Przed godz. 7:30 na trasie S8 pomiędzy miejscowościami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska doszło do wypadku drogowego z udziałem osobowego Volkswagena i autobusu szkolnego marki Jelcz - przekazała polsatnews.pl asp.szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Wypadek na S8, lądował śmigłowiec LPR. Zderzenie z autobusem szkolnym

Z ustaleń policji wynika, że 42-latek kierujący samochodem osobowym najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu, którym kierował 49-letni mężczyzna. W autokarze nie było dzieci, oprócz kierowcy przebywały w nim dwie opiekunki w wieku 43 i 52 lat.

fot. KPP w Tomaszowie Mazowieckim

Obrażeń doznał 16-letni pasażer Volksvagena, który został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi z podejrzeniem złamania nogi.

Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w kierunku Warszawy pomiędzy Czerniewicami a Wólką Jagielczyńską odbywa się prawym pasem, zorganizowano objazd przez miejscowość Lipie. Utrudnienia na drodze potrwają do ok. godz. 10.