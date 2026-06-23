We wtorek policja poinformowała o efektach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak wskazano, między 28 maja a 15 czerwca na terenie woj. małopolskiego przeprowadzono zatrzymania 13 osób w wieku 24-50 lat podejrzanych o udział w procederze wyłudzania pieniędzy z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Śledczy ustalili, że od maja 2020 r. do marca 2021 r. grupa otrzymała w sposób nieuprawniony co najmniej 2,3 mln zł środków ze Skarbu Państwa.

Wyłudzali pieniądze w czasie pandemii. 13 osób zatrzymanych

Mózgiem operacji mieli być dwaj bracia z Krakowa. Mężczyźni składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które nie prowadziły działalności gospodarczej, a jedynie figurowały w KRS. Ich prezesami były tzw. słupy - osoby, które uzyskiwały upoważnienia do rachunków przedsiębiorstw. Fikcyjni zarządcy pomagali w ukrywaniu pieniędzy lub ich dalszym przekazywaniu.

Policja przeszukała mieszkania, gdzie zabezpieczono pieniądze i mienie ruchome, które może posłużyć do pokrycia grożącej kary finansowej i zwrotu osiągniętej korzyści materialnej. Zarekwirowano też urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa.

Siedem z zatrzymanych osób usłyszało zarzuty związane z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości. Cztery pozostałe podejrzane są o paserstwo. Wobec 11 zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze (dozór policyjny, poręczenia majątkowe, zakaz kontaktowania się). Dwaj zostali jednak tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

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Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. Prowadzone są czynności dowodowe.

Program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju został uruchomiony przez polski rząd w 2020 r. celem pomocy przedsiębiorcom i pracownikom zmagającym się z kryzysem wywołanym skutkami pandemii COVID-19.