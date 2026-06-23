Jak podano w komunikacie, klasyfikacja ex aequo następuje decyzją kapituły, kiedy wskaźnik rankingowy między jednostkami nie różni się więcej niż o 0,5 pp. W 2026 r. tytułem zwycięzców w kategorii uczelni akademickich mogą cieszyć się Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Ranking Perspektywy 2026. Najlepsze uniwersytety w Polsce

Podium w tej kategorii zamknęła Politechnika Warszawska. Na czwartym miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a po niej kolejno Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miejsce ósme przyznano ex aequo Politechnice Łódzkiej i Politechnice Śląskiej. Czołówkę zamknęły Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a także Uniwersytet Gdański.

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Ranking Perspektyw, publikowany od 2000 r., ocenia uczelnie zarówno uczelnie akademickie, jak i zawodowe, a także publiczne oraz prywatne. Analizowanych jest także 76 prowadzonych w ich ramach kierunków.

Co jest brane pod uwagę w Rankingu Perspektyw?

Pierwsze miejsce w rankingu uczelni zawodowych przyznano Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie, a na drugiej pozycji uplasowały się ex aequo Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. Z kolei zwycięzcą zestawienia akademickich uczelni niepublicznych została Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

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Kapitule nadzorującej opracowanie corocznego rankingu przewodniczy prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk. Prace nad przygotowaniem zestawienia obejmują analizę Ogólnopolskiego Systemu ELA - Ekonomicznych Losów Absolwentów. Pod uwagę brane są między innymi dane dotyczące kwalifikacji kadry naukowej, liczbę publikacji naukowych oraz wskaźnik cytowań, innowacyjność czy też umiędzynarodowienie.